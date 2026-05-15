กินหมูกระทะแค่ 10 นาที กระทะไหม้ ขอเปลี่ยนกลับถูกคิดเงินเพิ่ม แบบนี้ควรทำยังไง ?

สาวโพสต์ถาม หลังไปกินหมูกระทะเพียง 10 นาที กระทะกลับไหม้ดำเร็วผิดปกติ พอขอเปลี่ยนกลับต้องจ่ายเพิ่ม งานนี้ชาวเน็ตแห่วิเคราะห์สาเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mint Maninthon
เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของสายปิ้งย่าง สำหรับการไปกินหมูกระทะ แต่ด้วยการที่ลูกค้าต้องควบคุมการย่างเอง อาจทำให้ต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ ตามมา และอาจนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือค่าบุฟเฟต์ได้เช่นกัน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Mint Maninthon โพสต์สอบถามในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค หลังจากไปกินหมูกระทะที่ร้านแห่งหนึ่ง แต่เกิดปัญหาจากกระทะไหม้ดำเร็วผิดปกติ จนเกิดคำถามว่าต้นตอมาจากวิธีกิน วัตถุดิบ หรือการใช้งานของร้านกันแน่ ขณะเดียวกันยังมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อต้องเปลี่ยนกระทะอีกด้วย
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ขอคำแนะนำในการกินหมูกระทะไม่ให้กระทะดำค่ะ
พอดีมากินร้านหมูกระทะขายเป็นเซ็ต มาถึงเราก็ย่างปกติเลย แต่ย่างไปสัก 10 นาที กระทะเริ่มดำ พอจะขอเปลี่ยน ทางร้านบอกว่ามีค่าเปลี่ยน 20 บาท ในส่วนนี้ เราไม่ได้เปลี่ยน เพราะไม่เข้าใจว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร แล้วถ้าต้องคอยเปลี่ยนทุก 10 นาทีก็คงไม่ไหว ภาพรวมเรื่องอาหารคืออร่อยนะคะ และยังอยากมาอีก เลยอยากหาทางออกที่เราแก้ไขได้ค่ะ
ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่กระทะเกิดการไหม้ไวผิดปกติ บ้างมองว่าน่าจะมาจากซอสที่ร้านใช้มีน้ำตาล ส่งผลให้กระทะไหม้เร็ว ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นเพราะร้านใส่ถ่านมาเยอะไป ทำให้ไฟแรงจนเกิดการไหม้เร็ว
ขณะที่บางส่วนแนะวิธีที่ปลอดภัยคือ หมูชุดแรกที่ลงควรจะรีบกลับด้านอย่าให้ติดกระทะ เพราะจะทำให้เกิดการไหม้เร็ว และอาจจะต้องคอยกลับบ่อยหน่อยในช่วงแรก เนื่องจากเตาถ่านมักจะไฟแรง ซึ่งหากไฟแรงไปสามารถแจ้งร้านได้ รวมทั้งบางร้านก็สามารถเปลี่ยนเตาได้ฟรี ไม่คิดเงินเพิ่มเช่นกัน