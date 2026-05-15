HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กินหมูกระทะแค่ 10 นาที กระทะไหม้ ขอเปลี่ยนกลับถูกคิดเงินเพิ่ม แบบนี้ควรทำยังไง ?

 
          สาวโพสต์ถาม หลังไปกินหมูกระทะเพียง 10 นาที กระทะกลับไหม้ดำเร็วผิดปกติ พอขอเปลี่ยนกลับต้องจ่ายเพิ่ม งานนี้ชาวเน็ตแห่วิเคราะห์สาเหตุ
หมูกระทะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mint Maninthon

          เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของสายปิ้งย่าง สำหรับการไปกินหมูกระทะ แต่ด้วยการที่ลูกค้าต้องควบคุมการย่างเอง อาจทำให้ต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ ตามมา และอาจนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือค่าบุฟเฟต์ได้เช่นกัน

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Mint Maninthon โพสต์สอบถามในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค หลังจากไปกินหมูกระทะที่ร้านแห่งหนึ่ง แต่เกิดปัญหาจากกระทะไหม้ดำเร็วผิดปกติ จนเกิดคำถามว่าต้นตอมาจากวิธีกิน วัตถุดิบ หรือการใช้งานของร้านกันแน่ ขณะเดียวกันยังมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อต้องเปลี่ยนกระทะอีกด้วย


          เจ้าของโพสต์ระบุว่า ขอคำแนะนำในการกินหมูกระทะไม่ให้กระทะดำค่ะ


          พอดีมากินร้านหมูกระทะขายเป็นเซ็ต มาถึงเราก็ย่างปกติเลย แต่ย่างไปสัก 10 นาที กระทะเริ่มดำ พอจะขอเปลี่ยน ทางร้านบอกว่ามีค่าเปลี่ยน 20 บาท ในส่วนนี้ เราไม่ได้เปลี่ยน เพราะไม่เข้าใจว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร แล้วถ้าต้องคอยเปลี่ยนทุก 10 นาทีก็คงไม่ไหว ภาพรวมเรื่องอาหารคืออร่อยนะคะ และยังอยากมาอีก เลยอยากหาทางออกที่เราแก้ไขได้ค่ะ

          ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่กระทะเกิดการไหม้ไวผิดปกติ บ้างมองว่าน่าจะมาจากซอสที่ร้านใช้มีน้ำตาล ส่งผลให้กระทะไหม้เร็ว ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นเพราะร้านใส่ถ่านมาเยอะไป ทำให้ไฟแรงจนเกิดการไหม้เร็ว

          ขณะที่บางส่วนแนะวิธีที่ปลอดภัยคือ หมูชุดแรกที่ลงควรจะรีบกลับด้านอย่าให้ติดกระทะ เพราะจะทำให้เกิดการไหม้เร็ว และอาจจะต้องคอยกลับบ่อยหน่อยในช่วงแรก เนื่องจากเตาถ่านมักจะไฟแรง ซึ่งหากไฟแรงไปสามารถแจ้งร้านได้ รวมทั้งบางร้านก็สามารถเปลี่ยนเตาได้ฟรี ไม่คิดเงินเพิ่มเช่นกัน

หมูกระทะ

หมูกระทะ

หมูกระทะ

หมูกระทะ

หมูกระทะ

หมูกระทะ

หมูกระทะ
 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กินหมูกระทะแค่ 10 นาที กระทะไหม้ ขอเปลี่ยนกลับถูกคิดเงินเพิ่ม แบบนี้ควรทำยังไง ? อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:08:54 1,638 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย