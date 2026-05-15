แพรรี่ ไพรวัลย์ เสียใจโดนด่าขายทุเรียนห่วย เผยสิ่งที่ลูกค้ามักเข้าใจผิด อย่าทำหลังได้ของ

แพรรี่ ไพรวัลย์ เปิดใจผ่านโซเชียล หลังเจอกระแสดราม่าทุเรียนที่ถูกพูดถึงอย่างหนัก พร้อมอธิบายอีกมุมในฐานะคนขายของออนไลน์ ยอมรับบางเรื่องหากเข้าใจไม่ตรงกันอาจกลายเป็นประเด็นใหญ่ได้ง่ายกว่าที่คิด เล่าสิ่งที่ลูกค้ามักเข้าใจผิดเสมอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
กลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลัง แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโพสต์ระบายความอัดอั้น กรณีถูกลูกค้าตำหนิว่าได้ทุเรียนอ่อน ทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าเป็นทุเรียนแก่ แต่ลูกค้ารีบปอกก่อนทุเรียนสุกเต็มที่ จนเกิดความเข้าใจผิดและกลายเป็นกระแสวิจารณ์ตามมา
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 แพรรี่ ไพรวัลย์ ได้โพสต์อธิบายเรื่องการสั่งทุเรียนออนไลน์อย่างละเอียดในเฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร ระบุว่า ทุเรียนแก่ ไม่ได้หมายความว่าจะสุกพร้อมกินทันที และ ทุเรียนดิบก็ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนเสมอไป พร้อมย้ำว่าการสั่งทุเรียนออนไลน์จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการรอให้ทุเรียนสุก การดูเนื้อ รวมถึงวิธีเก็บรักษาหลังได้รับสินค้า
แพรรี่ ไพรวัลย์ ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ทุเรียนสุกไม่เหมาะกับการส่งออนไลน์ เพราะมีโอกาสสูงที่เนื้อจะเละเสียหายระหว่างขนส่ง ร้านค้าส่วนใหญ่จึงมักส่งเป็นทุเรียนแก่จัด ที่ต้องรอให้สุกเองอีกระยะ พร้อมแนะนำว่าลูกค้าควรถามรายละเอียดให้ชัดเจน ทั้งเรื่องพันธุ์ทุเรียน เกรด เนื้อ และระยะความสุกก่อนสั่งซื้อ
นอกจากนี้ ยังเผยว่า ปัญหาที่ร้านเจอบ่อยคือ ลูกค้ารีบปอกทุเรียนทันทีที่ได้รับ ทั้งที่ผลไม้ยังไม่ถึงระยะสุกเต็มที่ ก่อนเข้าใจว่าเป็นทุเรียนอ่อนและต่อว่าร้าน ซึ่งกรณีล่าสุดในภาพตัวอย่างที่นำมาโพสต์นั้น เจ้าตัวยืนยันว่า ทุเรียนยังไม่ทันสุก แต่กลับถูกกล่าวหาว่าขายของไม่มีคุณภาพ จนรู้สึกเสียใจและรับไม่ได้กับคำพูดรุนแรงที่ได้รับ
ต่อมา วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 แพรรี่ ไพรวัลย์ ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากกลายเป็นดราม่าบนโลกโซเชียล ยืนยันว่าต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจธรรมชาติของทุเรียนมากขึ้น ไม่ได้ต้องการมีปัญหากับลูกค้า พร้อมยอมรับว่าอาชีพขายทุเรียนออนไลน์มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และหลายครั้งผู้ซื้อกับผู้ขายอาจเข้าใจไม่ตรงกันจนกลายเป็นดราม่าในที่สุด
แพรรี่ ไพรวัลย์ ยังเล่าว่า ตลอดหลายปีที่ขายทุเรียนออนไลน์ มักเจอปัญหาลูกค้าบางส่วนไม่มีพื้นฐานเรื่องการดูทุเรียน หรือรีบปอกทันทีเมื่อได้รับสินค้า ทั้งที่ร้านมีการแจ้งรายละเอียดไว้แล้วว่าต้องรอให้สุกก่อน รวมถึงต้องรู้วิธีเก็บรักษา เช่น ไม่วางทุเรียนติดพื้นโดยตรง เพราะอาจทำให้สุกช้าหรือสุกไม่สม่ำเสมอ
เจ้าตัวยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ แต่ละเกรด และแต่ละประเภทเนื้อ มีรสชาติและระยะเวลาสุกต่างกัน ลูกค้าจึงควรสอบถามข้อมูลจากร้านให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดภายหลัง
อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงคือเรื่องน้ำหนักทุเรียนระหว่างขนส่ง ซึ่งอาจหายไปได้เล็กน้อย เนื่องจากผลไม้จะคายน้ำตามธรรมชาติเมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะสุก ถือเป็นเรื่องปกติของการซื้อ-ขายผลไม้สด
พร้อมกันนี้ แพรรี่ ไพรวัลย์ ยังแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาว่า สิ่งที่เสียใจไม่ใช่แค่การถูกต่อว่า แต่เป็นการที่ลูกค้ารีบตัดสินว่าร้านขายของไม่มีคุณภาพ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำตามวิธีที่ร้านแนะนำ พร้อมย้ำว่า หากใครต้องการทุเรียนแบบปอกพร้อมกิน ไม่ต้องรอ ไม่ต้องลุ้นเรื่องความสุก การซื้อจากหน้าร้านที่มีบริการปอกสดอาจเหมาะสมมากกว่าการสั่งออนไลน์
