ผีน้อยทำงาน 15 ปี เก็บเงินได้ 8 ล้าน กลับไทยคิดเป็นเศรษฐี แต่แม่ใช้หมดเกลี้ยงแล้ว

หนุ่มทำงานเป็นผีน้อย 15 ปี เก็บเงินได้ 8 ล้าน พอกลับไทยมาช็อก เงินที่โอนให้แม่เก็บไว้ให้ใช้หมดแล้ว ชีวิตสูญสลายกลายเป็นศูนย์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์การทำงานเป็นผีน้อยนานถึง 15 ปี เก็บเงินได้ 8 ล้านบาท พอกลับไทยจะมาแต่งงาน แม่กลับใช้เงินหมดเกลี้ยง แฟนขอเลิก รายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
ปี 2553 ไปทำงานญี่ปุ่น ไปแบบผีน้อยน้าผมทำประมงอยู่นั้นก่อนแล้ว ไปกับแฟนได้เงินเก็บมา 7.8 ล้านบาท ส่งเข้าบัญชีแม่ทุกเดือน
ปี 2561 น้าขอกลับไทยเพราะ เจ็บหลัง ร่างกายไม่ไหว เหลือผมกับแฟน เจ้านายญี่ปุ่นดีมาก ไม่กดขี่ ผมให้แก โอนเงินให้แม่ทุกเดือน เพราะถ้าโอนเข้าบัญชีผม ผมเช็กไม่ได้ เพราะอยู่ต่างประเทศ
1-2 ปีก่อน ร่างกายผมเรี่มไม่ไหวแล้ว เจ็บหลัง เจ็บเข่า สาเหตุทำงานขนของหนัก
ผมกับแฟนปรึกษากันเรื่องแต่งงาน เพราะจะ 35-36 ทั้งคู่แล้ว เงินแต่ละฝ่าย ถ้ารวมกัน 15 ล้านบวก จะเอาเงินตรงนี้ ลงทุน + ฝากประจำกินดอกเบี้ย คุยเรื่องกลับไทยนี้ มา 3-4 ปี
ช่วงนี้ผมบอกแม่ผมตลอดว่า จะกลับไปแต่งงานแล้วนะ แม่ผมแกก็ ตัดบท ตัดสาย ตลอด เออ-อ่า ๆ ๆ ผมคิดว่าแปลก ๆ ๆ แล้ว มีอะไรแน่ ๆ ๆ
พอผมกลับไทยก็เป็นอย่างที่ผมคิด เงินหมด บัญชี แฟนรู้ แฟนผม ขอเลิก กลับบ้าน ผมก็ขึ้นรถไปส่งด้วย ส่งถึงบ้านแฟน ไปคุยกับแม่แฟน ผมขอโทษ แล้วผมก็เดินทางกลับ
ผมร้องไห้ตลอดทาง ผมมีเวรมีกรรมอะไรวะเนี่ย จากคนรวย ๆ ๆ กลายเป็นล้มละลาย ผมถึงบ้าน ผมปิดบ้าน เคลียร์กับแม่เลย
2-3 วันต่อมา มีแก๊งทวงหนี้มา ทวงเงิน สงสัยรู้ว่าลูกกลับไทย ผมก็เคลียร์จ่ายไป สักพัก นายทุน เรียกไปคุยเรื่องจำนองบ้าน ผมคิดละชิบหาย ผมไม่มีเงิน พอจะเคลียร์ให้
ผมกลับบ้าน ผมทะเลาะแม่ แม่บอก ถ้าพูดเรื่องนี้อีก จะไปผูกคอ กระโดดน้ำ ผม ขนเสื้อผ้า ไปอยู่กับน้าผมที่ไปญี่ปุ่นด้วยกัน
1 เดือนผ่านมา แม่ผม มาตามให้ไปทำงาน ใช้หนี้ให้แก ถ้าไม่ไป แกจะผูกคอ กระโดดน้ำ สูตรเดิม
สุดท้ายผมไม่โกรธ ไม่โทษแฟนผม ที่ขอเลิกนะ เพราะผมเข้าใจ คบกันมา 16-17 ปี ตั้งแต่ทำงานโรงงานวางแผนอนาคตด้วยกันตลอด
