ความลับเซเว่น อีเลฟเว่น หลังมีดราม่าน้ำหนักกล้วย 2 ลูกต่างกันมาก ความจริงยังไง

          ความลับเรื่องกล้วย ๆ ของเซเว่น อีเลฟเว่น หลังมีคนท้วงน้ำหนัก 2 ลูกไม่เท่ากัน ความจริงเป็นอย่างไร และจะมีบางถุงได้ 2 ลูกด้วย ถ้าตรงตามเงื่อนไข

          หนึ่งในร้านสะดวกซื้อที่แทบจะหาอะไรกินได้หลายอย่าง ตั้งแต่ขนม อาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม ต้องมีชื่อของเซเว่น อีเลฟเว่น อย่างแน่นอน โดยเฉพาะกล้วยที่แพ็คใส่ถุงขายอย่างดี เหมาะสำหรับคนอยากกินเพียงแค่ลูกเดียว ไม่ได้อยากกินแบบยกหวี

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซื้อกล้วยจากเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านเดลิเวอรี่ จำนวน 2 ลูก แต่กลับพบว่า 2 ลูกนี้น้ำหนักไม่เท่ากัน ลูกหนึ่งหนัก 151 กรัม อีกลูกหนัก 232 กรัม ทำไมถึงไม่เท่ากัน?

          เพจ ผู้บริโภค อธิบายถึงเรื่องนี้ว่า ปกติน้ำหนักกล้วยของเซเว่น อีเลฟเว่นที่กำหนดเอาไว้คือ 115 กรัม ห้ามต่ำกว่านี้ ลูกไหนน้ำหนักเกินไปมากถือเป็นผลพลอยได้ของผู้บริโภค แต่ถ้าลูกไหนต่ำกว่า 115 กรัม แล้วลูกยังสวย จะจับแพ็คไป 2 ลูกแทน

ความลับเซเว่น อีเลฟเว่น หลังมีดราม่าน้ำหนักกล้วย 2 ลูกต่างกันมาก ความจริงยังไง โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:45:49
