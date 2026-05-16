หนุ่มเสียชีวิตปริศนาอยู่กลางบ้านคนเดียว นึกว่ามีคนก่อเหตุ พอดูวงจรปิดแล้วสลดใจ

          หนุ่มเสียชีวิตปริศนาอยู่กลางบ้านคนเดียว มีเลือดไหลท่วมตัว และมีคัตเตอร์ใกล้ ๆ ตอนแรกถึงว่าถูกฆาตกรรม พอเช็กวงจรปิดถึงรู้ความจริง น่าเศร้ามาก

เสียชีวิตปริศนา
ภาพจาก ไบร์ท ทีวี

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ไบร์ท ทีวี รายงานว่า ที่บ้านหลังหนึ่งใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ พบว่า มีกองเลือด คราบเลือดกระจายทั่ว ชื่อผู้ตายคือ นายทัศนะ วัย 35 ปี

          ด้านป้าผู้ตาย กล่าวว่า ขณะที่ตนออกไปทำงาน มีหลานอยู่ในบ้านเพียงลำพัง กระทั่งกลับมาบ้าน ก็พบหลานเสียชีวิต มีคัตเตอร์ตกพื้น จึงเรียกตำรวจให้มาตรวจสอบ ปกติหลานไม่เคยมีเรื่องหรือปากเสียงกับใครมาก่อน

          ส่วนการตรวจสอบศพเบื้องต้น มีบาดแผลที่เหนือหน้าผากผู้ตายเพียงจุดเดียว ไม่ได้เกิดจากความคม โชคดีที่ยังมีกล้องวงจรปิด จึงเช็กหาสาเหตุที่แท้จริงได้ จนพบว่า ช่วงเวลา 11.40 น. ผู้ตายเดินเซคล้ายคนอ่อนแรง เสียหลักชนกับขอบประตูอย่างแรงจนกองกับพื้นข้างตู้เย็น ที่ศีรษะมีเเลือดไหลออกมา จากนั้นผู้ตายลุกขึ้นมาเปิดพัดลม เดินวนภายในบ้านหลายครั้งทั้งที่เลือดไหลอยู่ กระทั่งล้มฟุบ 14.00 น. และเสียชีวิตกลางบ้าน


ขอบคุณข้อมูลจาก ไบร์ท ทีวี


หนุ่มเสียชีวิตปริศนาอยู่กลางบ้านคนเดียว นึกว่ามีคนก่อเหตุ พอดูวงจรปิดแล้วสลดใจ โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:49:04
