สุกี้ตี๋น้อย สามารถเรียกพนักงานเติมน้ำให้เราได้ไหม งานนี้ผู้จัดการตอบเอง

ไขปริศนา สุกี้ตี๋น้อย สามารถเรียกพนักงานเติมน้ำให้เราได้ไหม แม้ขาเจ็บ คำตอบที่ได้จากผู้จัดการสาขา ชัดเจนมาก
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีข้อสงสัยว่า การกินสุกี้ตี๋น้อย ซึ่งเป็นร้านบุฟเฟต์ บริการตัวเอง เช่น ตอนเดินไปกดน้ำ เดินไปคีบของว่าง ยกเว้นตอนกดสั่งอาหาร จะมีพนักงานมาเสิร์ฟถึงโต๊ะ ถ้าต้องการให้พนักงานไปเติมน้ำให้เรา เพราะเราขาเจ็บ สามารถทำได้หรือไม่ หรือจะให้ทิป 100-200 บาทเป็นค่าตอบแทนก็ได้
เรื่องนี้ มีผู้จัดการสาขาหนึ่งของร้านเข้ามาอธิบายจนเรื่องนี้เคลียร์ทันทีว่า คุณลูกค้าทุกท่านไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วย ก็สามารถเรียกพนักงานทุกคนมาบริการเติมเครื่องดื่มหรือเรียกใช้ได้ตลอดค่ะ โดยการยกธงแดง
เรื่องทิปพนักงานแล้วแต่ความพึงพอใจของคุณลูกค้า โดยมีกล่องทิปรวมอยู่หน้าแคชเชียร์คะ ไม่จำเป็นต้องให้ทิปพนักงานก็ได้ เพราะถือเป็นหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าค่ะ