HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สุกี้ตี๋น้อย สามารถเรียกพนักงานเติมน้ำให้เราได้ไหม งานนี้ผู้จัดการตอบเอง

          ไขปริศนา สุกี้ตี๋น้อย สามารถเรียกพนักงานเติมน้ำให้เราได้ไหม แม้ขาเจ็บ คำตอบที่ได้จากผู้จัดการสาขา ชัดเจนมาก

สุกี้ตี๋น้อย

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีข้อสงสัยว่า การกินสุกี้ตี๋น้อย ซึ่งเป็นร้านบุฟเฟต์ บริการตัวเอง เช่น ตอนเดินไปกดน้ำ เดินไปคีบของว่าง ยกเว้นตอนกดสั่งอาหาร จะมีพนักงานมาเสิร์ฟถึงโต๊ะ ถ้าต้องการให้พนักงานไปเติมน้ำให้เรา เพราะเราขาเจ็บ สามารถทำได้หรือไม่ หรือจะให้ทิป 100-200 บาทเป็นค่าตอบแทนก็ได้

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

          เรื่องนี้ มีผู้จัดการสาขาหนึ่งของร้านเข้ามาอธิบายจนเรื่องนี้เคลียร์ทันทีว่า คุณลูกค้าทุกท่านไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วย ก็สามารถเรียกพนักงานทุกคนมาบริการเติมเครื่องดื่มหรือเรียกใช้ได้ตลอดค่ะ โดยการยกธงแดง

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย

          เรื่องทิปพนักงานแล้วแต่ความพึงพอใจของคุณลูกค้า โดยมีกล่องทิปรวมอยู่หน้าแคชเชียร์คะ ไม่จำเป็นต้องให้ทิปพนักงานก็ได้ เพราะถือเป็นหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าค่ะ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สุกี้ตี๋น้อย สามารถเรียกพนักงานเติมน้ำให้เราได้ไหม งานนี้ผู้จัดการตอบเอง โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:23:38 60,890 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย