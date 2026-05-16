HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงเสียชีวิตในรถทัวร์ ลูก 5 ขวบร้องเขย่าตัวให้ตื่น เตือนอาการแบบนี้ไม่มีอะไรแต่อันตราย

          หญิงเสียชีวิตท้ายรถทัวร์ ลูกวัย 5 ขวบร้องไห้เขย่าตัวแม่ให้ตื่น เพื่อนร่วมทางเผยอาการก่อนเกิดเหตุ บอกปวดท้อง ไม่มีเรี่ยวแรง คาดเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว

หญิงเสียชีวิตในรถทัวร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ช่อง 3 รายงานว่า ภายในรถโดยสารปรับอากาศอาม่าทัวร์ สาย 927-10 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ป้ายทะเบียน 1998 มหาสารคาม เกิดเหตุคนเสียชีวิตขึ้น เจ้าหน้าที่จึงรีบเข้ามาตรวจสอบ พบว่า ท้ายรถมีร่างของนางพอน พันทิลาด หญิงชาวลาว เสียชีวิตในลักษณะตะแคงที่พื้น ใกล้มือมีถุงขนม ขวดน้ำดื่ม และสัมภาระติดตัว

          เมื่อตรวจสอบกระเป๋า เจ้าหน้าที่พบยารักษาโรคประจำตัว จึงคาดว่า การเสียชีวิตอาจมาจากการป่วย ต้องรอตรวจพิสูจน์อีกครั้ง

          ขณะที่นายสุรพล พนักงานขับรถทัวร์ เปิดเผยว่า รถออกจากกรุงเทพฯ ตอน 6 โมงครึ่ง ทุกอย่างปกติดี กระทั่งใกล้ถึงปลายทาง มีผู้โดยสารมาบอกว่า เหมือนมีผู้โดยสารไม่หายใจแล้ว จึงรีบจอดรถและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ซึ่งตนก็สังเกตว่า ผู้ตายมากับลูกชายตัวเล็ก ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติแต่อย่างใด

          ด้านผู้โดยสารอีกราย ที่ได้คุยกับผู้ตายตอนรอขึ้นรถ บอกว่า ผู้ตายบอกว่า ปวดท้องมาก ไม่ค่อยสบาย ขอให้ไปซื้อนมจากร้านสะดวกซื้อมาให้หน่อย เพราะไม่มีแรง ระหว่างทางผู้ตายก็พอพูดคุยได้ มีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด สุดท้ายก็ทรุดตัวลงนอนพื้นที่ว่างท้ายรถ และไม่หายใจอีกเลย

          สิ่งที่น่าสะเทือนใจคือ ลูกชาย 5 ขวบ ร้องไห้อย่างหนัก พยายามเขย่าเรียกแม่จนผู้โดยสารคนอื่นเข้าไปดู และรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น


ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงเสียชีวิตในรถทัวร์ ลูก 5 ขวบร้องเขย่าตัวให้ตื่น เตือนอาการแบบนี้ไม่มีอะไรแต่อันตราย โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:04:15 11,829 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย