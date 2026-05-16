หญิงเสียชีวิตในรถทัวร์ ลูก 5 ขวบร้องเขย่าตัวให้ตื่น เตือนอาการแบบนี้ไม่มีอะไรแต่อันตราย

หญิงเสียชีวิตท้ายรถทัวร์ ลูกวัย 5 ขวบร้องไห้เขย่าตัวแม่ให้ตื่น เพื่อนร่วมทางเผยอาการก่อนเกิดเหตุ บอกปวดท้อง ไม่มีเรี่ยวแรง คาดเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหาร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ช่อง 3 รายงานว่า ภายในรถโดยสารปรับอากาศอาม่าทัวร์ สาย 927-10 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ป้ายทะเบียน 1998 มหาสารคาม เกิดเหตุคนเสียชีวิตขึ้น เจ้าหน้าที่จึงรีบเข้ามาตรวจสอบ พบว่า ท้ายรถมีร่างของนางพอน พันทิลาด หญิงชาวลาว เสียชีวิตในลักษณะตะแคงที่พื้น ใกล้มือมีถุงขนม ขวดน้ำดื่ม และสัมภาระติดตัว
เมื่อตรวจสอบกระเป๋า เจ้าหน้าที่พบยารักษาโรคประจำตัว จึงคาดว่า การเสียชีวิตอาจมาจากการป่วย ต้องรอตรวจพิสูจน์อีกครั้ง
ขณะที่นายสุรพล พนักงานขับรถทัวร์ เปิดเผยว่า รถออกจากกรุงเทพฯ ตอน 6 โมงครึ่ง ทุกอย่างปกติดี กระทั่งใกล้ถึงปลายทาง มีผู้โดยสารมาบอกว่า เหมือนมีผู้โดยสารไม่หายใจแล้ว จึงรีบจอดรถและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ซึ่งตนก็สังเกตว่า ผู้ตายมากับลูกชายตัวเล็ก ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติแต่อย่างใด
ด้านผู้โดยสารอีกราย ที่ได้คุยกับผู้ตายตอนรอขึ้นรถ บอกว่า ผู้ตายบอกว่า ปวดท้องมาก ไม่ค่อยสบาย ขอให้ไปซื้อนมจากร้านสะดวกซื้อมาให้หน่อย เพราะไม่มีแรง ระหว่างทางผู้ตายก็พอพูดคุยได้ มีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด สุดท้ายก็ทรุดตัวลงนอนพื้นที่ว่างท้ายรถ และไม่หายใจอีกเลย
สิ่งที่น่าสะเทือนใจคือ ลูกชาย 5 ขวบ ร้องไห้อย่างหนัก พยายามเขย่าเรียกแม่จนผู้โดยสารคนอื่นเข้าไปดู และรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3