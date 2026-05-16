รถไฟชนรถเมล์จนไฟลุกท่วมใกล้ทางรถไฟมักกะสัน บาดเจ็บเพียบ เลี่ยงเส้นทาง

รถไฟชนรถเมล์จนไฟลุกท่วมย่านมักกะสัน บาดเจ็บเพียบ แนะเลี่ยงเส้นทางช่วงเย็น หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานว่า เวลาประมาณ 15.40-15.50 น. เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางจนเกิดเพลิงใหม้ บริเวณ ถ.อโศก แยกพระราม 9-แยกอโศกเพชร ใกล้กับทางรถไฟมักกะสัน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ใครที่จำเป็นต้องเดินทางเส้นดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยง
เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตราชเทวี รายงานสถานการณ์ว่า เวลา 15.51 น. เหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะ (ประสบอุบัติเหตุ) ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท ถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเพลิงกำลังลุกไหม้ และมีเสียงระเบิดเป็นระยะ เนื่องจากรถไฟชนกันรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะรายงานให้ทราบอีกครั้งถ้ามีความชัดเจน
