ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เล่าสาเหตุเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ - รถคันสุดท้ายหนีตายระทึก

          จากกรณีที่รถไฟชนรถเมล์บริเวณทางรถไฟมักกะสัน จนมีผู้บาดเจ็บหลายราย เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 8 คนนั้น


          ล่าสุด วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ผู้อยู่ในพื้นที่ ให้สัมภาษณ์กระปุกดอทคอมว่า เหตุการณ์นี้เสียชีวิตหลายศพ เพราะรถเมล์กำลังติดพาดรางรถไฟ ไม้กั้นไม่ได้กั้นลงมา ส่วนรถไฟก็ไม่รู้ รถคันอื่นรอบ ๆ ก็ไม่รู้ แล้วยังมีรถคันอื่นที่ถูกชนอย่างมอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่รถเมล์เพียงอย่างเดียว



          ไทยพีบีเอส รายงานว่า เจ้าของรถอีกคัน ให้สัมภาษณ์ว่า รถตนกำลังจอดติดไฟแดงอยู่ พอรถไฟชนรถเมล์ ทำให้รถเมล์ไถลชนรถคันอื่น ไหลมาชนรถตนคันสุดท้ายจนเพลิงไหม้เสียหายไปด้วย ตนก็ต้องรีบลงจากรถหนีตายระทึก

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส
ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เล่าสาเหตุเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ - รถคันสุดท้ายหนีตายระทึก อัปเดตล่าสุด 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 19:58:42 249,088 อ่าน
