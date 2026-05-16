ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เล่าสาเหตุเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ - รถคันสุดท้ายหนีตายระทึก

จากกรณีที่รถไฟชนรถเมล์บริเวณทางรถไฟมักกะสัน จนมีผู้บาดเจ็บหลายราย เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 8 คนนั้น
ล่าสุด วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ผู้อยู่ในพื้นที่ ให้สัมภาษณ์กระปุกดอทคอมว่า เหตุการณ์นี้เสียชีวิตหลายศพ เพราะรถเมล์กำลังติดพาดรางรถไฟ ไม้กั้นไม่ได้กั้นลงมา ส่วนรถไฟก็ไม่รู้ รถคันอื่นรอบ ๆ ก็ไม่รู้ แล้วยังมีรถคันอื่นที่ถูกชนอย่างมอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่รถเมล์เพียงอย่างเดียว
ไทยพีบีเอส รายงานว่า เจ้าของรถอีกคัน ให้สัมภาษณ์ว่า รถตนกำลังจอดติดไฟแดงอยู่ พอรถไฟชนรถเมล์ ทำให้รถเมล์ไถลชนรถคันอื่น ไหลมาชนรถตนคันสุดท้ายจนเพลิงไหม้เสียหายไปด้วย ตนก็ต้องรีบลงจากรถหนีตายระทึก
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส
ล่าสุด วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ผู้อยู่ในพื้นที่ ให้สัมภาษณ์กระปุกดอทคอมว่า เหตุการณ์นี้เสียชีวิตหลายศพ เพราะรถเมล์กำลังติดพาดรางรถไฟ ไม้กั้นไม่ได้กั้นลงมา ส่วนรถไฟก็ไม่รู้ รถคันอื่นรอบ ๆ ก็ไม่รู้ แล้วยังมีรถคันอื่นที่ถูกชนอย่างมอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่รถเมล์เพียงอย่างเดียว
ไทยพีบีเอส รายงานว่า เจ้าของรถอีกคัน ให้สัมภาษณ์ว่า รถตนกำลังจอดติดไฟแดงอยู่ พอรถไฟชนรถเมล์ ทำให้รถเมล์ไถลชนรถคันอื่น ไหลมาชนรถตนคันสุดท้ายจนเพลิงไหม้เสียหายไปด้วย ตนก็ต้องรีบลงจากรถหนีตายระทึก
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส