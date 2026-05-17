ตกใจเห็นภูเขาใน กทม. บางคนก็เห็นทะเลด้วย เป็นไวรัล 1.6 ล้าน แล้วเป็นเขาอะไร

ภูเขาใน กทม.

         วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 TikTok @nancy_rock8 มีการลงคลิปที่ถ่ายจากตึกสูงแห่งหนึ่ง พร้อมความตกใจแบบคาดไม่ถึงจนเป็นไวรัลคนดู 1.6 ล้านครั้ง เพราะสิ่งที่เธอเห็นคือ ภูเขาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ไม่รู้เหมือนกันว่าโผล่มาจากไหน

ภาพจาก TikTok @nancy_rock8

         หลังจากลงคลิป ก็มีคนมาอธิบายว่า ความจริงแล้วสายตามนุษย์สามารถมองได้ไกลมาก ๆ ถ้าหากไม่มีสิ่งใด ๆ มารบกวนเลย เช่น วันฟ้าโปร่งแบบสุด ๆ ดังนั้น การเห็นภูเขาก็คงไม่แปลก อีกทั้งการถ่ายคลิปมาจากที่สูง ยิ่งต้องเห็นได้ง่าย

ภาพจาก TikTok @nancy_rock8

         ส่วนภูเขาที่เห็นในคลิป คาดว่าเป็นภูเขาฝั่งตะวันออกของไทยอย่างเขาเขียว ส่วนบางคนก็เห็นทะเลด้วย เพราะกรุงเทพฯ มีพื้นที่ติดทะเลเล็กน้อย

         ทั้งนี้ หากใครที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นและเคยขึ้นโตเกียว สกาย ทรี ถ้าหากมองจากตึกก็สามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ไกล ๆ เช่นกัน ในวันที่ฟ้าโปร่ง นี่คือหลักฐานยืนยันว่า สายตามนุษย์สามารถมองอะไรได้ไกลกว่าที่คิด

ภาพจาก TikTok @nancy_rock8

ภาพจาก TikTok @nancy_rock8

ภาพจาก TikTok @nancy_rock8


