จริงไหม ? ปรับเกณฑ์ต่ออายุราชการหลังอายุ 60 ปีใน สธ. เริ่ม 1 ต.ค. 69

ปรับเกณฑ์ต่ออายุราชการหลังอายุ 60 ปี ในกระทรวงสาธารณสุขจริงไหม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมบอกแล้ว เริ่ม 1 ต.ค. 69
วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ชี้แจงข่าวลือที่ว่า กระทรวงสาธารณสุข ปรับเกณฑ์ต่ออายุราชการหลังอายุ 60 ปี จริงไหม เรื่องนี้ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าเป็นข่าวจริง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับเดิม สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้รับอนุญาตให้รับราชการต่อ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแนวทางใหม่ของสำนักงาน ก.พ.
พร้อมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฉบับใหม่ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป
ประกาศดังกล่าวจะเริ่มใช้ในรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2569 สำหรับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต