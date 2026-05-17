จริงไหม ? ปรับเกณฑ์ต่ออายุราชการหลังอายุ 60 ปีใน สธ. เริ่ม 1 ต.ค. 69

          ปรับเกณฑ์ต่ออายุราชการหลังอายุ 60 ปี ในกระทรวงสาธารณสุขจริงไหม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมบอกแล้ว เริ่ม 1 ต.ค. 69

ต่ออายุราชการใหม่

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ชี้แจงข่าวลือที่ว่า กระทรวงสาธารณสุข ปรับเกณฑ์ต่ออายุราชการหลังอายุ 60 ปี จริงไหม เรื่องนี้ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าเป็นข่าวจริง

          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับเดิม สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้รับอนุญาตให้รับราชการต่อ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามแนวทางใหม่ของสำนักงาน ก.พ.

          พร้อมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฉบับใหม่ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

          ประกาศดังกล่าวจะเริ่มใช้ในรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2569 สำหรับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต

จริงไหม ? ปรับเกณฑ์ต่ออายุราชการหลังอายุ 60 ปีใน สธ. เริ่ม 1 ต.ค. 69 โพสต์เมื่อ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:18:14
