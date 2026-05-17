สรุปจบ ใครบ้างถูกแจ้งข้อหาเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ ล่าสุดตรวจพบฉี่ม่วง 1 ราย

ใครบ้างถูกแจ้งข้อหาเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ ทางรถไฟมักกะสัน เบื้องต้นมี 3 คน แถมมีพบฉี่ม่วงด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
จากกรณีที่รถไฟชนรถเมล์ย่านมักกะสันจนมีคนเสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บเพียบ เรื่องนี้ ทำให้คนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับรถว่า จะแก้ปัญหาอย่างไรไม่ให้รถคร่อมทางรถไฟจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีก
วันที่้ 17 พฤษภาคม 2569 กระปุกดอทคอม มีการรวบรวมเบื้องต้นว่า ใครบ้างที่ถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
1. พนักงานโบกธงให้สัญญาณรถไฟ ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส รวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
2. คนขับรถเมล์ ข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บสาหัส
3. คนขับรถไฟ ข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บสาหัส และภายหลังมีการตรวจพบฉี่ม่วงด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3
