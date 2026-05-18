กล่องดำพบ รถไฟชนรถเมล์ เบรกฉุกเฉินตอน 100 เมตร จริง ๆ ต้องเบรกเท่าไรถึงปลอดภัย

เปิดข้อมูลกล่องดำ รถไฟชนรถเมล์ รู้แล้วเริ่มเบรกตั้งแต่ตอนไหน เป็นอะไรที่อันตรายมาก ส่วนระบบอื่น ๆ ปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยผลตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำของรถไฟชนรถเมล์ พบว่า รถไฟใช้ความเร็วประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะประมาณ 100 เมตรเท่านั้น หรือเรียกได้ว่า หยุดช้าเกินไป
ขณะที่ระบบอื่น ๆ ยังคงปกติ ไม่บกพร่อง เช่น ระบบอาณัติสัญญาณ แต่ระบบไม้กั้นไม่สามารถกั้นลงมาได้
