HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อน ขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางที่เมียนมา แต่คนกรุงเทพฯ รับรู้ได้

          แผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อน ขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางที่เมียนมา แต่คนกรุงเทพฯ ที่อยู่บนตึกสูงรับรู้ได้ เหมือนคนวางของหนักพร้อม ๆ กัน

แผ่นดินไหวเมียนมา
ภาพจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า เวลา 09.05 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ความลึก 10 กิโลเมตรอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมา หรือตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 247 กิโลเมตร

แผ่นดินไหวเมียนมา
ภาพจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

          สำหรับผลกระทบที่กรุงเทพฯ ได้รับ มีรายงานว่า คนที่อยู่ในอาคารสูงจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย คล้ายกับคนวางของหนัก ๆ พร้อมกัน บางคนก็เจอตึกโยก บางคนก็น้ำในขวดขยับเล็กน้อย

          ต่อมาเวลา 09.18 น. มีอาฟเตอร์ช็อกขนาด 3.2 ความลึก 10 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางไม่ไกลจากจุดเดิม


ภาพจาก กปน. กรุงเทพ Cr kannika nid.


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อน ขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางที่เมียนมา แต่คนกรุงเทพฯ รับรู้ได้ โพสต์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:47:31 3,035 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย