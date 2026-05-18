แผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อน ขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางที่เมียนมา แต่คนกรุงเทพฯ รับรู้ได้

แผ่นดินไหว 2 ครั้งซ้อน ขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางที่เมียนมา แต่คนกรุงเทพฯ ที่อยู่บนตึกสูงรับรู้ได้ เหมือนคนวางของหนักพร้อม ๆ กัน
ภาพจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า เวลา 09.05 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ความลึก 10 กิโลเมตรอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมา หรือตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 247 กิโลเมตร
ภาพจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
สำหรับผลกระทบที่กรุงเทพฯ ได้รับ มีรายงานว่า คนที่อยู่ในอาคารสูงจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อย คล้ายกับคนวางของหนัก ๆ พร้อมกัน บางคนก็เจอตึกโยก บางคนก็น้ำในขวดขยับเล็กน้อย
ต่อมาเวลา 09.18 น. มีอาฟเตอร์ช็อกขนาด 3.2 ความลึก 10 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางไม่ไกลจากจุดเดิม
ภาพจาก กปน. กรุงเทพ Cr kannika nid.