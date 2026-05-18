ดราม่า เพื่อนเจ้าบ่าวแย่งซีนเจ้าสาว แถมเย้ยสวยกว่า แม่เจ้าบ่าวพูดปิดจบ มีคนหน้าชา

 
           ดราม่า เพื่อนเจ้าบ่าวแย่งซีนทำตัวประหนึ่งเจ้าสาวในงานแต่งงาน แถมโพสต์เย้ยทำนองว่าสวยกว่า ล่าสุด แม่เจ้าบ่าวออกโรงพูดปิดจบ คนปรบมือให้รัว ๆ  

ภาพจาก TikTok 

             วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 เว็บไซต์ NgoiSao เผยว่า มีภาพเหตุการณ์น่าอึดอัดใจเกิดขึ้นที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม เมื่อมี "เพื่อนสนิท" ของเจ้าบ่าวรายหนึ่งมาร่วมงาน แต่การปฏิบัติตัวของเธอแตกต่างจากเพื่อนหรือแขกทั่วไปจนกลายเป็นจุดสนใจ อีกทั้งยังมีคำพูดของเธอที่โพสต์บนโซเชียลชวนให้หลายคนรู้สึกตกตะลึง และจุดประกายให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้าง 

             คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่า เพื่อนเจ้าบ่าวรายนี้สวมใส่ชุดเดรสผ้าไหมสีขาวเข้ารูป สไตล์เซ็กซี่คอเว้าลึก ซึ่งดูค่อนข้างไม่เหมาะสมสำหรับการสวมใส่ไปงานแต่งงาน โดยเฉพาะชุดที่เป็นสีขาว ภายในงานเธอได้ถ่ายภาพแนบชิดคู่กับเจ้าบ่าว อีกทั้งยังจับคอเสื้อให้เจ้าบ่าวอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแค่แย่งซีนเจ้าสาว แต่ยังชวนให้เข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าสาวอีกด้วย 

             ไม่เพียงเท่านั้น รายงานยังเผยว่า เพื่อนเจ้าบ่าวรายนี้ได้โพสต์ภาพของเธอบนโซเชียลมีเดีย พร้อมกับข้อความหลายข้อความกล่าวว่า "เคยมีใครไปงานแต่งงานแล้วถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าสาวบ้างไหม คือฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ" และ "คือฉันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้น แต่ก็ยังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าสาวในงานแต่งงานอยู่ดี" รวมถึง ""สุดท้ายแล้ว มีแต่ฉันนี่แหละที่ต้องจัดเสื้อผ้าให้คุณ" 

ภาพจาก TikTok 

             โพสต์และข้อความเหล่านี้จากเพื่อนเจ้าบ่าว สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนจำนวนมาก จากพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นตำหนิ ก่อนที่เจ้าสาวจะออกมาโพสต์ตอบโต้ว่า เธอไม่ได้รู้สึกยินดีกับพฤติกรรมเช่นนี้ ทั้งยังเผยว่า เพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวรายนี้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายครั้งในงานแต่งงาน 

             ขณะที่เจ้าบ่าวได้ขอร้องให้เพื่อนสาวลบโพสต์ทิ้งไปเพื่อยุติเรื่องราวและความเข้าใจผิด แต่เธอปฏิเสธ แถมยังพูดเป็นนัยว่า เจ้าสาวอิจฉา และเข้าใจว่าตัวเองสวยกว่า ในที่สุดทางเจ้าบ่าวจึงประกาศตัดความสัมพันธ์ยุติมิตรภาพ เพื่อปกป้องภรรยาจากพฤติกรรมเกินเลยนี้ ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชม 

             หลังจากเรื่องราวนี้กลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์ แม่เจ้าบ่าวได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเจ้าสาวด้วยตัวเอง กล่าวว่า "แม่ขอบคุณที่เลือกลูกชายของแม่และครอบครัวของเรา เป็นบ้านและอนาคตของคุณ ! คุณต้องมีความสุขมากกับครอบครัวและสามีของคุณ มีเรื่องสกปรกไร้สาระบางอย่างที่คุณไม่ควรไปกังวล เพราะพวกเขามักจะอิจฉาคุณเสมอที่คุณดีกว่าพวกเขาในทุก ๆ เรื่อง ! โดยเฉพาะวิธีที่พ่อแม่ของคุณเลี้ยงดูคุณ ซึ่งแตกต่างจากคนอื่น ๆ คุณและลูกชายของแม่ต้องมีความสุขมาก ๆ เพราะคุณสมควรได้รับทุกสิ่งเหล่านั้น" 

             คำพูดของแม่สามีไม่ได้ใช้คำหยาบคาย หรือคำที่ไม่เหมาะสมแม้แต่คำเดียว แต่สามารถจบเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์ และสร้างความประทับใจให้กับหลายคน ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความชื่นชม และแสดงความยินดีกับเจ้าสาวรายนี้ ไม่เพียงแค่เธอจะได้สามีที่เป็นสุภาพบุรุษ รู้จักจัดลำดับความสำคัญ ให้เกียรติเธอและครอบครัว แต่เธอยังโชคดีที่ได้ "แม่สามี" ที่เข้าอกเข้าใจลูกสะใภ้และมีทัศนคติที่ดีเช่นนี้ 

             ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง กล่าวว่า "จบได้น่าประทับใจมาก ให้คะแนน 10 เต็ม 10 ฉันรู้สึกละอายใจแทนเพื่อนสนิทของเขาเลย" 

ภาพจาก TikTok 


ขอบคุณข้อมูลจาก NgoiSao.vn


ดราม่า เพื่อนเจ้าบ่าวแย่งซีนเจ้าสาว แถมเย้ยสวยกว่า แม่เจ้าบ่าวพูดปิดจบ มีคนหน้าชา โพสต์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:14:32 2,366 อ่าน
