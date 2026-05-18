เปิดภาพครอบครัวเสือดาวหิมะ 3 ตัวในจีน สัตว์ป่าคุ้มครองในระดับสูงสุด หาได้ยาก

เปิดภาพครอบครัวเสือดาวหิมะ สัตว์ป่าคุ้มครองระดับสูงสุดในพื้นที่เสฉวน แสดงให้เห็นถึงคุณภาพระบบนิเวศระดับสูง
ภาพจาก China Xinhua News
หนึ่งในวิธีการโชว์ว่า พื้นที่ต่าง ๆ มีความอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหน การดูจำนวนสัตว์ตามธรรมชาติ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ ยิ่งถ้ามีสัตว์ที่หายากอยู่ในพื้นที่เยอะ ๆ ยิ่งอุดมสมบูรณ์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 China Xinhua News มีการเปิดเผยรูปครอบครัวเสือดาวหิมะ 3 ตัว ได้แก่ แม่เสือดาวและลูกอีกสองตัว ในอำเภอสือฉวี แคว้นปกครองตนเองกานจือ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยเสือสายพันธุ์นี้ จะมีสีขาวแซมเข้ามาในขนด้วย ถ้าไปอยู่ในพืนที่ที่มีหิมะ ทำให้มองไม่เห็นได้
