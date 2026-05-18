นางเอกสาว AV เปิดความลับชวนอึ้ง ค่าตัวนักแสดงไม่ได้นับตามครั้ง แม้เข้าฉาก 50 คน !

นางเอกสาว AV จากไต้หวัน เปิดความลับชวนอึ้งของวงการ AV ในญี่ปุ่น เผยค่าตัวนักแสดงไม่ได้นับตามครั้ง แม้เข้าฉาก 50 คน
ภาพจาก Instagram tiny219_
วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ ไทนี่ (Tiny) อดีตอินฟลูเอนเซอร์สาวจากไต้หวัน ซึ่งได้ผันตัวไปเป็นนางเอก AV ของญี่ปุ่น โดยเดบิวต์เปิดตัวผลงานครั้งแรกไปเมื่อเดือนมีนาคม 2568 จนได้รับความนิยมจากแฟน ๆ และผู้ติดตาม กระทั่งล่าสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้ออกมาเปิดใจเผยความลับเกี่ยวกับ "ค่าตอบแทน" ของนักแสดงในวงการนี้ และสร้างความฮือฮาไม่น้อย
ไทนี่ ได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ 11點熱吵店 (11 PM Hot Chat Shop) ทอล์กโชว์สุดร้อนแรงของไต้หวัน พร้อมเปิดเผยว่า วิธีการคำนวณค่าตอบแทนสำหรับนักแสดง AV ในญี่ปุ่นและไต้หวันค่อนข้างแตกต่างกัน
ในไต้หวันค่าตัวของนักแสดงหนังผู้ใหญ่แต่ละเรื่องจะคิดเป็นฉาก หากถ่าย 1 ฉาก จะได้รับค่าตอบแทน 1 ครั้ง แต่ในประเทศญี่ปุ่นจะคิดเป็นโปรเจ็กต์ แม้ว่าจะถ่ายมากกว่า 1 ฉาก แต่จะได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิมแค่ครั้งเดียว
ภาพจาก Instagram tiny219_
สำหรับค่าตัวของนักแสดง AV ไทนี่ยอมรับว่า ตอนนี้เศรษฐกิจแย่มาก แต่ในช่วงที่เฟื่องฟูในไต้หวัน นักแสดงหญิงระดับท็อปจะได้รับเงินอยู่ที่เรื่องละประมาณ 150,00-200,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (150,000-200,000 บาท) ส่วนนักแสดงสมัครเล่นที่สวมหน้ากากปิดบังใบหน้า ค่าตัวอาจลดลงมาอยู่ที่ประมาณหลักพันดอลลาร์ไต้หวัน
ส่วนนักแสดง AV ผู้ชายในไต้หวัน ทางผู้ดำเนินรายการได้ถามด้วยความสงสัยว่า ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับนักแสดงผู้หญิง ซึ่งไทนี่เผยว่า จากที่เธอสังเกตพบว่า "จริง ๆ ก็ไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่น"
ภาพจาก Instagram tiny219_
ภาพจาก Instagram tiny219_
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday