หญิงท้อง 4 เดือน สุดช็อกอยากหย่า หลังรู้สามีเติมเกม 2 ล้าน แต่ชาวเน็ตเห็นต่างแรง

หญิงภรรยาแชร์ประสบการณ์ช็อก ขณะท้อง 4 เดือน บังเอิญรู้สามีใช้เงินเติมเกม 2 ล้าน เสียใจจนอยากหย่า หลังแต่ชาวเน็ตเห็นต่าง คอมเมนต์แรง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า มีเรื่องราวของหญิงรายหนึ่งในไต้หวัน ได้กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ เมื่อเธอออกมาแชร์ประสบการณ์สุดช็อกในขณะที่กำลังตั้งครรภ์ เธอบังเอิญพบว่าสามีของเธอใช้เงินเติมเกมไปมากกว่า 2 ล้าน ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจจนต้องการหย่า แต่ที่น่าประหลาดใจคือ ชาวเน็ตส่วนใหญ่กลับไม่เห็นด้วยและรู้สึกคัดค้าน
รายงานเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีหญิงภรรยารายหนึ่งได้โพสต์แชร์เรื่องราวผ่านทาง Dcard แพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน โดยเผยว่า เธอแต่งงานกับสามีมา 3 ปีแล้ว และตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน สามีของเธอจะนำเงินเดือนมาให้เสมอ และเธอไม่เคยต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านเลย ทั้งนี้ สามีของเธอมีงานอดิเรกที่ชอบทำหลังเลิกงานคือ การนั่งเล่นวิดีโอเกมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ที่ใช้ชีวิตครอบครัวมาด้วยกัน ภรรยายอมรับว่า สามีติดเกมมาก แต่เธอคิดมาตลอดว่า เขาต้องการเล่นเกมเพื่อผ่อนคลาย จึงไม่เคยเข้าไปยุ่งหรือมีปัญหาในเรื่องนี้ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เธอบังเอิญไปเห็นบิลค่าใช้จ่าย และมันทำให้เธอตกใจมาก เมื่อพบว่า สามีของเธอใช้เงินไปกับเกม มากถึง 2 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 2 ล้านบาท)
และสิ่งที่ทำให้ภรรยาเสียใจยิ่งกว่านั้นก็คือ นับตั้งแต่เธอตั้งครรภ์ สามีของเธอแทบไม่เคยแสดงความห่วงใยใด ๆ ต่อเธอ หลังจากเลิกงาน เขาก็จะเอาแต่ใส่หูฟังและเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อน ๆ ทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้เธอเริ่มสงสัยว่า เธอควรจะทนอยู่กับสามีแบบนี้ต่อไปเพื่อลูกหรือไม่ หรือเธอควรจะจบความสัมพันธ์นี้
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างคัดค้านเธอ โดยมีความเห็นว่า สามีของเธอได้มอบเงินเดือนให้ไปแล้ว และครอบครัวก็ไม่ได้ขาดแคลนค่าใช้จ่าย เงินที่เหลือจึงเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขา "ชีวิตคุณแย่ลงก่อนที่คุณจะเห็นบิลหรือเปล่า ? ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงิน แต่อยู่ที่คุณยอมรับไม่ได้ที่เขาใช้เงินกับตัวเอง"
แต่ทั้งนี้ก็มีบางส่วนที่เห็นใจทางภรรยากล่าวว่า การใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการไม่ใส่ใจภรรยาก็เป็นเรื่องหนึ่ง การจ่ายเงินซื้อของในเกม และความสัมพันธ์ของการแต่งงานเป็นคนละเรื่องกัน สิ่งที่รบกวนจิตใจคุณจริง ๆ คือความรู้สึกว่า ตัวเองไม่ได้รับการให้คุณค่า ดังนั้นปัญหาที่แท้จริงก็คือ "การขาดความผูกพันทางอารมณ์"
ความคิดเห็นของผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง ระบุว่า "แม้สามีจะมีสิทธิ์ใช้เงินของตนเอง แต่การละเลยความต้องการทางอารมณ์ และการอยู่เคียงข้างของภรรยาในระหว่างตั้งครรภ์ อาจนำไปสู่ความแตกแยกในชีวิตสมรสได้ง่าย"
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT