หนุ่มอัดอั้น พบรักสาวมีลูกติด แต่ยังพอรับไหว กระทั่งเจอเรื่องนี้เข้าไป คนบอกพอเถอะ

           หนุ่มเจ้าของร้านอาหารระบายความอัดอั้น หลังแฟนพาครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ด้วย จนกลายเป็นภาระหนักทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่

ปัญหาครอบครัว

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ชายหนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบายความอึดอัดใจที่สะสมมานาน โดยเขาและแฟนสาวเปิดร้านอาหารร่วมกัน พื้นที่ชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัย แต่ต้องเผชิญกับญาติ ๆ ของแฟนที่เข้ามาอยู่ด้วยจนแทบรับไม่ไหว

          ในช่วงแรก แฟนพาพ่อและแม่มาอยู่ด้วย ซึ่งเขายอมรับได้ ต่อมามีลูกติดของฝ่ายหญิงตามมาอีก 1 คน แม้จะหนักขึ้นแต่ก็ยังพอทนได้ รวมถึงหลานที่ติดมาด้วยก็ยังรับไหว

          แต่ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทนไม่ไหวคือ พี่ชายของแฟนสาวที่เข้ามาอยู่อาศัยโดยไม่ทำงานใด ๆ ทั้งยังปั่นสล็อตตลอดทั้งวัน ทำสกปรก เสียงดัง และยังไปนอนใต้โต๊ะใต้เก้าอี้บริเวณที่ขายของของร้าน

          เจ้าของโพสต์ยังเปิดเผยที่มาของพฤติกรรมดังกล่าวว่า พี่ชายคนนี้เติบโตมาแบบตามใจ แม่ยังหาให้กินจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงมาเกาะน้องสาวอีกคน

          สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือการที่เขา พูดอะไรไม่ได้เลย เพราะทุกครั้งที่เอ่ยปาก ทั้งครอบครัวของแฟนจะไม่พอใจ ทำให้เขาต้องกลืนความอัดอั้นเอาไว้คนเดียว

          ด้านภาระค่าใช้จ่าย เขาระบุว่าทุกสิ้นเดือนต้องแบกรับค่าเช่าสถานที่ 7,500 บาท ค่าน้ำค่าไฟอีก 1,000 บาท รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ตั้งใจเตรียมไว้เพื่อขาย กลับต้องหมดไปกับการเลี้ยงดูคนในบ้านทั้งหมด เมื่อไรจะได้ตั้งตัวกันสักที

          ส่วนชาวเน็ตต่างแนะนำไปในทางเดียวกันว่า ควรออกมาดีที่สุด ไม่งั้นจะลำบาก


โพสต์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:33:55
