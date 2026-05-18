ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ข้าวหมูแดงราคา 50 บาท ที่มีสีแดงเข้มผิดเพี้ยนเกินไป จนลุงต้องโยนทิ้ง ชี้สีผสมอาหารผิดเฉด คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ ทำของขายไม่ศึกษาก่อน
ภาพจาก Tiktok @artsniper5
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 บัญชีผู้ใช้ Tiktok @artsniper5 แชร์คลิปวิดีโอ ข้าวหมูแดงที่ซื้อมาในราคา 50 บาท แต่กลับพบว่าหมูแดงมีสีที่เข้มและผิดปกติ ไม่เหมือนกับหมูแดงทั่วไปที่คุ้นเคย
ผู้โพสต์เล่าว่า ลุงจากร้านมะพร้าวข้าง ๆ ได้ซื้อข้าวหมูแดง เมื่อเปิดมาเจอสีของหมูแดงที่แดงผิดปกติจึงนำมาให้ดู ก่อนโยนทิ้งไปอีกรอบ แกบอกว่า "แ-กไม่ได้จริง ๆ"
คลิปดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่โฟกัสไปที่สีของหมูแดงที่ดูผิดเฉดจากปกติ หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากการใช้สีผสมอาหารที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์เสริมว่า ใส่สีผสมอาหารผิดสี นี่เคยจะทำไก่ย่างแดงขาย ซื้อสีผสมอาหารผิดสี ผสมออกมาเป็นไก่ย่างชมพูแบบหมูแดงนี่เลย และบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตถึงองค์ประกอบอื่นในจาน เช่น มีพริกน้ำปลาในข้าวหมูแดง แทนที่จะเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วดำ
ข้อมูลจาก Tiktok @artsniper5