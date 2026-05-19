ลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอปฯ 2 ถุง 150 บาท ได้แค่นี้ ? ฟังคำตอบจากร้าน ยิ่งพูดไม่ออก

           ลูกค้าสั่งเกาเหลา-หมูบะเต็งผ่านแอปฯ จ่ายไป 150 บาท แต่ปริมาณน้อยจนใจหาย โทร. ถามร้านเจออ้างโดนหัก GP ท้าหากไม่พอใจมาหน้าร้าน 

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ปรึกษาเรื่องราวกลุ้มใจหลังจากสั่งอาหารผ่านร้านหนึ่งในแอปฯ เดลิเวอรี่ แต่พออาหารมาส่งกลับได้ปริมาณที่คาดไม่ถึงอย่างแรง

           เจ้าของเรื่องราวโพสต์ระบุว่า สั่งเกาเหลาเป็ด กับ หมูบะเต็ง ผ่านแอปฯ 75 บาท 2 ถุง = 150 บาท อันนี้ปกติไหมคะ เราสั่งมาไม่เคยเจอน้อยขนาดนี้เลย มีการโทร. ไปสอบถามร้าน ร้านบอกโดนหักเหลือ 49 บาท ถ้าไม่พอใจให้มาหน้าร้านได้ 

           ภายหลังภาพนี้ถูกแชร์ออกไป ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ต่างยืนยันว่าปริมาณน้อยจนน่าใจหายเมื่อเทียบกับราคา แม้จะอ้างว่าโดนแพลตฟอร์มหักส่วนต่างก็ยังถือว่าให้มาน้อยมากเกินไป หากไม่พร้อมก็ไม่ควรขายให้ลูกค้าในลักษณะนี้

           ขณะที่บางส่วนแนะนำว่า ในเมื่อเคสนี้ลูกค้าแจ้งร้านไปแล้วแต่ร้านมองว่าไม่ได้ทำอะไรผิด คงจำเป็นจะต้องรีวิว 1 ดาว รวมทั้งรายงานไปในแอปฯ เพื่อให้ร้านเกิดการปรับปรุงและไม่เอาเปรียบลูกค้าเช่นนี้

ลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอปฯ 2 ถุง 150 บาท ได้แค่นี้ ? ฟังคำตอบจากร้าน ยิ่งพูดไม่ออก อัปเดตล่าสุด 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:47:29
