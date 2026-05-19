วอลโว่ แจงปมรถ EV ไฟไหม้ 2 คัน เผยสาเหตุ - จ่อแจ้งกลุ่มที่กระทบ เปลี่ยนแบตฯ

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ชี้แจงกรณี รถรุ่น Volvo EX30 เกิดไฟไหม้ 2 คัน ชี้อยู่ในกลุ่มแบตฯ เกิดความร้อนสูง และชาร์จสูงกว่า 70% ยันติดต่อเยียวยาแล้ว จ่อแจ้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เปลี่ยนแบตฯ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ออกหนังสือชี้แจง เกี่ยวกับเหตุการณ์รถยนต์รุ่น Volvo EX30 เกิดเหตุไฟไหม้ 2 คัน โดยระบุว่า บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์รถยนต์ Volvo EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ทั้ง 2 กรณีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯได้ติดตามตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละกรณีอย่างใกล้ชิด และได้เร่งดำเนินการดูแลและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุ
รถที่เกิดเหตุทั้ง 2 คัน อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกรณีแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงในรถยนต์ Volvo EX30 Single Motor Extended Range และ Twin Motor Performance และจากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่ในระดับที่สูงเกินกว่า 70% ซึ่งเกินกว่าระดับที่บริษัทฯ ได้แนะนำไว้ตามหนังสือที่ได้จัดส่งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนหน้านี้
บริษัทฯ ขอเรียนเน้นย้ำด้วยความห่วงใยและขอให้ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ Volvo EX30 ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยจํากัดการชาร์จไว้ไม่เกิน 70% จนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ การปฏิบัติตามคำแนะนําดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยขจัดปัญหาความร้อนสูงของแบตเตอรี่ในระหว่างรอการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่
บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการติดต่อไปยังลูกค้า Volvo EX30 ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบภายในสัปดาห์นี้ผ่านทีมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ โดยมี กำาหนดเริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
การเข้ารับบริการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอย่าง ละเอียดก่อนส่งมอน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ความมั่นใจและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด
บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จํากัด ยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องและ ดำาเนินการทุกขั้นตอนภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสากลต่อไป
