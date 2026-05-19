สอดอStyle ร่ายยาวขอโทษ หลังทัวร์ลงฉ่ำ ปมตั้งคำถามเหยื่อล่วงละเมิด รับคิดไม่รอบคอบ

          เส้นด้าย สอดอStyle เจอดราม่า หลังตั้งคำถามเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทัวร์ลงจนต้องลบ ล่าสุดร่ายยาวขอโทษ รับไร้ข้อแก้ตัว แม้ไม่มีเจตนาแต่คำพูดทำร้ายคนได้ 

          เป็นดราม่าที่เรียกเสียงวิจารณ์สนั่น กรณี เส้นด้าย สอดอStyle หรือ เส้นด้าย พิมพ์ลดา ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นในเชิงตั้งคำถาม เกี่ยวกับกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุว่า เห็นใจเรื่องผู้ถูกกระทำล่วงละเมิดทางเพศมาก ๆ แต่เรื่องหนึ่งที่เธอไม่เข้าใจและสงสัยมานาน โดยไม่เกี่ยวกับเคสไหน คือการล่วงละเมิดทางปาก เรียกว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือไม่ และหากผู้ถูกกระทำ 'กัด' จะทำได้ไหม เข้าข่ายทำร้ายร่างกายหรือไม่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimlada Wawtaisong

          เพียงไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์หนักในหมู่ชาวเน็ต จนพากันเข้ามาถล่มคอมเมนต์ โดยส่วนใหญ่มากว่าเป็นการตั้งคำถามที่ขาดความเห็นอกเห็นใจ ลักษณะคล้ายจะเบลมเหยื่อหรือไม่ รวมบางคนที่มองว่า คำถามลักษณะนี้สามารถนำไปถาม AI ได้ แทนที่จะนำมาโพสต์สร้างกระแส 

          ขณะเดียวกัน ก็มีหลายคนช่วยอธิบายว่า ในสถานการณ์จริงเหยื่อมักอยู่ในภาวะอก หวาดกลัว หรือถูกข่มขู่จนไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ใช่ความเคลิ้มใด ๆ นอกจากนี้ยังมีคนยกข้อมูลจากกองปราบปราม ที่เคยออกมาเผยว่า การล่วงละเมิดหรือการกระทำชำเรานั้น นอกจากจะหมายถึงการที่คนร้ายใช้อวัยวะเพศของตนกระทำกับอวัยวะเพศของเหยื่อแล้ว ยังหมายความรวมถึงการใช้อวัยวะเพศหรือของอื่นใด มากระทำกับทวารหนักหรือช่องปากของเหยื่อด้วย

          ต่อมา ทางเส้นด้ายก็ได้โพสต์ขอโทษ ระบุว่า "สำหรับโพสต์ที่ทำให้คนเข้าใจเจตนาด้ายผิด 'ด้ายขอโทษค่ะ'"

          โดยพบว่ามีการลบโพสต์ที่จุดดราม่าไป พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า "ด้ายอยากขอโทษกับโพสต์ก่อนหน้านี้จากใจจริงค่ะ ตอนที่โพสต์ไปด้ายไม่ได้คิดให้รอบคอบมากพอ และไม่ได้ตระหนักเลยว่าคำพูดของตัวเองจะกระทบความรู้สึกของหลายคนได้ขนาดนี้

          พอช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเยอะขึ้น ด้ายกลับมาอ่านสิ่งที่ตัวเองโพสต์อีกครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่ด้ายอยากจะสื่อสารออกมาจริง ๆ แล้วรู้สึกผิดมากจริง ๆ เพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และไม่ควรถูกพูด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม

          โดยเฉพาะกับคนที่เคยมีประสบการณ์กับเรื่องเลวร้ายแบบนี้จริง ๆ ขอโทษที่ทำให้รู้สึกแย่หรือไม่สบายใจ ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าบางคำพูด ต่อให้ไม่ได้มีเจตนาร้าย ก็สามารถทำร้ายความรู้สึกคนอื่นได้จริง ๆ

          ด้ายได้คุยกับเพื่อนคนนึงที่รู้เรื่องกฎหมายและตอนเด็ก ๆ ได้เจอกับประสบการณ์เลวร้ายแบบนั้น ได้คุยและเข้าใจรายละเอียดว่ามันส่งผลต่อจิตใจและสร้างบาดแผลทางใจให้คน ๆ นึงได้ขนาดไหน ด้ายไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลย ตอนนี้ได้ลบโพสต์นั้นออกแล้ว และจะใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนกับตัวเอง
ด้ายยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่อง Sexual Harassment และจะศึกษาเพิ่มอย่างละเอียด 

          ด้ายจะขออยู่ข้างฝั่งคนที่โดนทำร้ายทุกคนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เตือนสติและทำให้ด้ายได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้ง ด้ายขอโทษจากใจจริงและหวังว่าจะได้พิสูจน์ด้วยการกระทำว่าด้ายได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้แล้วจริง ๆ ค่ะ"

          รวมถึงมีการรีโพสต์ข้อความเมื่อหลายวันก่อน ที่ออกมาแสดงจุดยืนเห็นใจเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมถามถึงเหตุผลที่คนมองว่าเธอแทงสวน

          อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการขอโทษแต่กระแสสังคมยังไม่ลดลง กระทั่งล่าสุดเธอจึงออกมาโพสต์คำแถลงขอโทษซ้ำอีกครั้ง พร้อมจำกัดกลุ่มคนที่เข้ามาคอมเมนต์  

สอดอStyle ร่ายยาวขอโทษ หลังทัวร์ลงฉ่ำ ปมตั้งคำถามเหยื่อล่วงละเมิด รับคิดไม่รอบคอบ โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:37:38
