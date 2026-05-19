หญิงปวดหลัง 2 ปี เจอพยาธิเป็นพันในไขสันหลัง สะพรึงราวเส้นก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุสยอง

           หญิงปวดหลังมานาน 2 ปี จนเกือบเป็นอัมพาต ก่อนพบพยาธิเป็นพันตัวในไขสันหลัง แพทย์เผยความสะพรึงราวเส้นก๋วยเตี๋ยวในซุป ชี้ต้นเหตุสยอง 

ปวดหลัง

           วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า มีเรื่องราวเคสอุทาหรณ์ทางการแพทย์ที่น่าตกตะลึง หญิงชาวจีนรายหนึ่งมีอาการปวดหลังและขามานานกว่า 2 ปี และอาการเริ่มทรุดหนักลงในปีนี้ จนเกือบเป็นอัมพาต ก่อนที่แพทย์จะตรวจพบต้นเหตุที่น่าสะพรึง มีพยาธิมากกว่าพันตัวอยู่ในไขสันหลังของเธอ แพทย์ได้ทำการผ่าตัดนานถึง 10 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบว่า "ราวกับตักเส้นก๋วยเตี๋ยวออกจากซุป" 

           เหตุการณ์เกิดขึ้นที่มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน หญิงแซ่หลี่ อายุ 57 ปี เริ่มมีอาการปวดหลังส่วนล่างและขา เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน เธอได้ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลในท้องถิ่น และในตอนแรกแพทย์สงสัยว่า เธออาจเป็นเนื้องอกในระบบประสาทส่วนกลาง จึงได้ดำเนินการผ่าตัดในเบื้องต้นเพื่อลดแรงกดทับ และตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ แต่เนื่องจากมีพังผืดเกาะติดแน่นระหว่างก้อนเนื้อกับเนื้อเยื่อประสาท จึงไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ 

           หลังจากการผ่าตัดในครั้งแรก หลี่มีอาการดีขึ้นชั่วคราว เธอจึงไม่ได้ไปรักษาและติดตามผล เพราะมีข้อจำกัดด้านการเงิน จนกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา อาการปวดของเธอกลับมากำเริบหนัก และร่างกายทรุดลงอย่างรวดเร็ว เธอพยายามรักษาตามอาการอยู่ 2 เดือน แต่สถานการณ์กลับแย่ลง และมีอาการผิดปกติที่รุนแรงขึ้น เช่น แขนขาอ่อนแรงและเดินลำบาก จนเกือบจะเป็นอัมพาต ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง 

ปวดหลัง

           หลังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบประวัติ รวมไปถึงซักถามวิถีชีวิตของเธออย่างละเอียดถี่ถ้วน ทำให้สงสัยว่า อาจเกิดจากการติดเชื้อปรสิต หรือมีพยาธิอยู่ในบริเวณไขสันหลังของเธอ ทีมแพทย์จึงดำเนินการผ่าตัดอย่างระมัดระวังโดยใช้เวลานาน 10 ชั่วโมง จนสามารถนำพยาธิสีขาวออกจากไขสันหลังของเธอได้มากกว่าพันตัว สร้างความตกตะลึงให้กับทีมแพทย์เป็นอย่างยิ่ง 

           ทางศัลยแพทย์ได้อธิบายขั้นตอนการผ่าตัด โดยเปรียบเทียบว่า "เหมือนกับการตักเส้นก๋วยเตี๋ยวออกจากซุป" ต้องเอาปรสิตออกทีละตัวอย่างระมัดระวังไม่ให้เนื้อเยื่อประสาทรอบข้างเสียหาย ทำให้การผ่าตัดยากมาก จากนั้น ผลการตรวจยืนยันว่า ผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อปรสิตชนิดหายากที่ส่วนใหญ่พบในยุโรป แต่เมื่อไม่นานมานี้ เพิ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในภาคใต้ของจีน

           หลังจากการผ่าตัด หลี่ได้รับการรักษาด้วยยาถ่ายพยาธิชนิดพิเศษ และขณะนี้กำลังฟื้นตัวได้ดี เธอสามารถเดินได้โดยมีคนช่วยพยุง และกำลังกล้ามเนื้อดีขึ้นจากระดับ 1-2 มาเป็นระดับ 4 

           จากเคสดังกล่าว ทางแพทย์ได้เตือนประชาชนไม่ให้กินกบ งู ปลาไหล หรือสัตว์ป่าอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก และไม่ควรดื่มน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัด นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงวิธีการรักษาแบบพื้นบ้าน เช่น การนำเนื้อกบดิบมาประคบแผล ซึ่งเสี่ยงให้เกิดการติดเชื้อปรสิต ทั้งนี้ หากมีอาการทางระบบประสาทที่ไม่ทราบสาเหตุ ก้อนใต้ผิวหนัง หรือโรคเกี่ยวกับตาเกิดขึ้น ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งประวัติเกี่ยวกับพฤติกรรมโดยละเอียด เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที 

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT


หญิงปวดหลัง 2 ปี เจอพยาธิเป็นพันในไขสันหลัง สะพรึงราวเส้นก๋วยเตี๋ยว ต้นเหตุสยอง โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:11:32
