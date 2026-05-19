เตือนสายทำขนม ทองคำเปลววางขายในร้านเบเกอรี่ ส่องฉลากดี ๆ มีเหวอ ทำคนกินใจไม่ดี

เตือนภัยคนทำขนม แผ่นทองวางขายที่ร้านเบเกอรี่ ส่องฉลากแปลไทยทำเอาช็อก เช็กให้ดีไม่ใช่ทุกชนิดที่ใช้ทำอาหารได้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Somswat Sermswatsri โพสต์ในกลุ่ม เบเกอรี่ โซไซตี้ สอบถามเรื่องวัตถุดิบบางอย่างที่ถูกวางขายในร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่แต่งหน้าขนม แต่ตนเองรู้สึกไม่มั่นใจว่าสินค้าชนิดนี้สามารถนำมารับประทานได้อย่างปลอดภัยจริงหรือไม่
จากภาพเผยให้เห็นแผ่นทองคำเปลว ที่บางครั้งถูกนำไปตกแต่งหน้าเบเกอรี่ แต่เมื่อนำข้อความข้างสินค้าในภาพไปกดแปลคร่าว ๆ กลับพบว่า คือทองแดง 99.96% สำหรับใช้ในงานฝีมือ โดยห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด
เจ้าของโพสต์ระบุว่า "แผ่นทองพวกนี้เอาไปแต่งหน้าขนมได้หรือไม่ครับ เจอวางขายในร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่แต่งหน้าขนม พอดีเอาไปแปลแล้วเขาเขียนแบบนี้ จึงไม่มั่นใจ"
ด้านเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมระบุข้อความเตือนไว้ว่า "ตัวนี้ไม่ใช่ทองคำเปลวสำหรับใช้ทำอาหารหรือขนม แต่ตัวนี้เป็นทองแดงกับเหล็ก ใช้สำหรับทำงานฝีมือตกแต่งสิ่งของทั่วไป ไม่ใช่ของกิน"
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ทำเอาหลายคนที่เคยกินอาหารหรือขนมที่ประดับด้วยทองคำเปลวต่างรู้สึกไม่สบายใจ ว่าสิ่งที่กินเข้าไปนั้นใช่ทองที่สามารถรับประทานได้จริงหรือไม่ บางส่วนพอได้รู้แบบนี้ถึงขั้นงดกินอาหารประเภทดังกล่าวไปเลย เพื่อเน้นความปลอดภัยต่อร่างกายเอาไว้ก่อน
ขณะที่แอดมินเพจ เบเกอรี่ โซไซตี้ เข้ามาขอบคุณที่ช่วยให้ความรู้และแจ้งเตือนเรื่องนี้ในวงกว้าง ยอมรับว่าแพ็กเกจจิ้งและสถานที่วางขายในร้านอุปกรณ์เบเกอรี่บางแห่ง ชวนให้เข้าใจผิดได้ง่ายจริง บางคนเคยเข้าใจผิด คิดว่าใช้ได้ เพราะมีคนใช้ต่อ ๆ กันมา และถูกวางขายในร้านเบเกอรี่รวมถึงในแอปพลิเคชันช้อปปิ้ง ซึ่งทางกลุ่มก็พยายามช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนเบเกอรี่ระมัดระวังกันมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทุกคน
