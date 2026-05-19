HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รถไฟเฉี่ยวชนคนสาหัส เลียบทางรถไฟมักกะสัน ชี้ใส่หูฟังยืนทำธุระ คาดไม่ได้ยิน
            รถไฟเฉี่ยวชนคน เลียบทางรถไฟมักกะสัน ใกล้เคียงโรงแรมเมอร์เคียว อาการสาหัส พบเป็นไรเดอร์ สวมหูฟังลงไปปัสสาวะ คาดไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟ 

รถไฟชนคน เลียบทางรถไฟมักกะสัน

            วันนี้ (19 พฤษภาคม 2569) เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคน ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณถนนกำแพงเพชร 7 เลียบทางรถไฟมักกะสัน ใกล้เคียงโรงแรมเมอร์เคียว กู้ชีพอยู่ระหว่างเร่งให้ความช่วยเหลือ 

            โดยเบื้องต้น ร.ต.ต. ชนาจ ประดา รอง สว จร. สน.มักกะสัน เปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บเป็นไรเดอร์ มายืนปัสสาวะขณะสวมหูฟังและสวมหมวกกันน็อคเต็มใบ จึงอาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บไม่ได้ยินตอนที่รถไฟมา จึงทำให้เกิดเหตุ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

รถไฟชนคน เลียบทางรถไฟมักกะสัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ

รถไฟชนคน เลียบทางรถไฟมักกะสัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวคนนนท์

            ต่อมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า กรณีขบวนรถชานเมืองที่ 367 (กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา) เฉี่ยวชนชายรายหนึ่งบริเวณเสาโทรเลขที่ 6/3-4 ระหว่างสถานีมักกะสัน - คลองตัน (ช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศก) เมื่อเวลา 10.40 น. นั้น รถไฟวิ่งอยู่บนรางปกติ โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถ แต่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บ 
            
            ซึ่งผู้บาดเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนน จากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้น ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟ เพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางรถไฟ ในระยะกระชั้นชิด รวมทั้งขบวนรถไฟเปิดหวูดเตือนแล้ว
            
            เมื่อขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่ และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึง จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงที ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้น ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองแล้ว ยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง 22 นาที สร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการ
            
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่า พื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบริเออร์กั้น ถือเป็นพื้นที่อันตรายและหวงห้ามเด็ดขาด ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย ลักลอบเข้ามาเดินสัญจร หรือทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง และป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รถไฟเฉี่ยวชนคนสาหัส เลียบทางรถไฟมักกะสัน ชี้ใส่หูฟังยืนทำธุระ คาดไม่ได้ยิน อัปเดตล่าสุด 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:24:12 2,752 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย