รถไฟเฉี่ยวชนคนสาหัส เลียบทางรถไฟมักกะสัน ชี้ใส่หูฟังยืนทำธุระ คาดไม่ได้ยิน

รถไฟเฉี่ยวชนคน เลียบทางรถไฟมักกะสัน ใกล้เคียงโรงแรมเมอร์เคียว อาการสาหัส พบเป็นไรเดอร์ สวมหูฟังลงไปปัสสาวะ คาดไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟ
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2569) เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคน ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณถนนกำแพงเพชร 7 เลียบทางรถไฟมักกะสัน ใกล้เคียงโรงแรมเมอร์เคียว กู้ชีพอยู่ระหว่างเร่งให้ความช่วยเหลือ
โดยเบื้องต้น ร.ต.ต. ชนาจ ประดา รอง สว จร. สน.มักกะสัน เปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บเป็นไรเดอร์ มายืนปัสสาวะขณะสวมหูฟังและสวมหมวกกันน็อคเต็มใบ จึงอาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บไม่ได้ยินตอนที่รถไฟมา จึงทำให้เกิดเหตุ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า กรณีขบวนรถชานเมืองที่ 367 (กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา) เฉี่ยวชนชายรายหนึ่งบริเวณเสาโทรเลขที่ 6/3-4 ระหว่างสถานีมักกะสัน - คลองตัน (ช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศก) เมื่อเวลา 10.40 น. นั้น รถไฟวิ่งอยู่บนรางปกติ โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถ แต่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บ
ซึ่งผู้บาดเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนน จากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้น ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟ เพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางรถไฟ ในระยะกระชั้นชิด รวมทั้งขบวนรถไฟเปิดหวูดเตือนแล้ว
เมื่อขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่ และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึง จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงที ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้น ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองแล้ว ยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง 22 นาที สร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่า พื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบริเออร์กั้น ถือเป็นพื้นที่อันตรายและหวงห้ามเด็ดขาด ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย ลักลอบเข้ามาเดินสัญจร หรือทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง และป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศ
