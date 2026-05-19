CEO แบรนด์ดัง เจอนมแบรนด์จีน โลโก้คล้ายจนเอ๊ะ คนลั่นแทบจะเป็นแฝดพี่แฝดน้อง !

          เมื่อ CEO แบรนด์ดัง ไปเดินงานที่จีน เจอโลโก้นมแบรนด์นี้ถึงกับสะดุดตา คนเมนต์แซว นี่มันพี่น้องที่พลัดพราก ถ้าไม่อ่านชื่อนึกว่าของไทย

CEO Tofusan

            เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ กรณีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn ของ คุณนาม สุรนาม พานิชการ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Tofusan โพสต์ภาพนมแบรนด์จีน ที่ไปออกบูธในงานแห่งหนึ่งในประเทศจีน แต่กลับมีบางอย่างคุ้น ๆ ชวนสะดุดตา จนอดไม่ได้ที่จะต้องโพสต์ถึง โดยระบุว่า

 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn

            "มาเดินงานที่จีน เจอโลโก้คล้ายแบรนด์ตัวเองมาก จะบอกว่าไม่ได้ copy ก็คงไม่ใช่ ต่างแค่ว่าเป็น version ที่แปลกกว่ามาก

            รู้ด้วยว่าเครื่องจักรที่เอามาผลิตน่าจะแพง เลยคิดว่าถ้ามีตังค์ซื้อเครื่องก็น่าจะมีตังค์จ้าง graphic designer บ้างนะครับ"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tofusan

            โดยจากภาพจะพบว่าโลโก้ของแบรนด์นมดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับโลโก้ของ Tofusan จนถึงขนาดที่ชาวเน็ตหลายคนลงความเห็นว่าดูเหมือนกันมาก จนถ้าไม่อ่านชื่อก็คงนึกว่าแบรนด์เดียวกัน บางคนยังแซวเป็นแฝดพี่แฝดน้อง บ้างก็ว่าเป็นพี่น้องที่พลัดพราก 

            ชาวเน็ตบางส่วนยังสงสัย ว่าเหตุเกิดจากฝั่งจีนใช้ AI ออกแบบหรือไม่ แต่ทางฝั่ง คุณนาม ก็ได้ตอบว่า "ไม่ใช่หรอกครับ อันนี้ถ้าใช้คงสวยกว่านี้"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn

            ขณะเดียวกันยังมีคนแนะนำให้แบรนด์ฝั่งไทย จดโลโก้แบรนด์เป็นรูปไว้ด้วย ซึ่งในจุดนี้ คุณนาม ก็ได้เข้ามายืนยันว่าทำการจดแล้ว

            ทั้งนี้ ก็ต้องรอติดตามกันต่อว่าทางฝั่งแบรนด์ไทยจะมีการดำเนินการกับเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่ 
 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn


