CEO แบรนด์ดัง เจอนมแบรนด์จีน โลโก้คล้ายจนเอ๊ะ คนลั่นแทบจะเป็นแฝดพี่แฝดน้อง !

เมื่อ CEO แบรนด์ดัง ไปเดินงานที่จีน เจอโลโก้นมแบรนด์นี้ถึงกับสะดุดตา คนเมนต์แซว นี่มันพี่น้องที่พลัดพราก ถ้าไม่อ่านชื่อนึกว่าของไทย
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ กรณีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn ของ คุณนาม สุรนาม พานิชการ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Tofusan โพสต์ภาพนมแบรนด์จีน ที่ไปออกบูธในงานแห่งหนึ่งในประเทศจีน แต่กลับมีบางอย่างคุ้น ๆ ชวนสะดุดตา จนอดไม่ได้ที่จะต้องโพสต์ถึง โดยระบุว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suranam Parnichakarn
"มาเดินงานที่จีน เจอโลโก้คล้ายแบรนด์ตัวเองมาก จะบอกว่าไม่ได้ copy ก็คงไม่ใช่ ต่างแค่ว่าเป็น version ที่แปลกกว่ามาก
รู้ด้วยว่าเครื่องจักรที่เอามาผลิตน่าจะแพง เลยคิดว่าถ้ามีตังค์ซื้อเครื่องก็น่าจะมีตังค์จ้าง graphic designer บ้างนะครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tofusan
โดยจากภาพจะพบว่าโลโก้ของแบรนด์นมดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับโลโก้ของ Tofusan จนถึงขนาดที่ชาวเน็ตหลายคนลงความเห็นว่าดูเหมือนกันมาก จนถ้าไม่อ่านชื่อก็คงนึกว่าแบรนด์เดียวกัน บางคนยังแซวเป็นแฝดพี่แฝดน้อง บ้างก็ว่าเป็นพี่น้องที่พลัดพราก
ชาวเน็ตบางส่วนยังสงสัย ว่าเหตุเกิดจากฝั่งจีนใช้ AI ออกแบบหรือไม่ แต่ทางฝั่ง คุณนาม ก็ได้ตอบว่า "ไม่ใช่หรอกครับ อันนี้ถ้าใช้คงสวยกว่านี้"
ขณะเดียวกันยังมีคนแนะนำให้แบรนด์ฝั่งไทย จดโลโก้แบรนด์เป็นรูปไว้ด้วย ซึ่งในจุดนี้ คุณนาม ก็ได้เข้ามายืนยันว่าทำการจดแล้ว
ทั้งนี้ ก็ต้องรอติดตามกันต่อว่าทางฝั่งแบรนด์ไทยจะมีการดำเนินการกับเรื่องนี้ต่อไปหรือไม่
