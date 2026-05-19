HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทนายเปิดข้อกฎหมาย ถูกล่วงละเมิดทางปาก เข้าข่ายกระทำชำเรา แต่ใช่ ขข ไหม ?

           ทนายเปิดข้อกฎหมาย ใช้อวัยวะเพศกระทำกับปาก จัดเป็นกระทำชำเรา ทนายนิด้าชี้ ไม่เรียกกว่าการข่มขืน แต่การกระทำชำเราจะข่มขืนหรือไม่ ต้องพิจารณาเพิ่มเรื่องอะไร

ทนายนิด้า

           จากประเด็นร้อนซึ่งมีคนดังออกมาตั้งคำถาม ว่าใช้อวัยวะเพศล่วงละเมิดทางปาก เรียกว่าเป็นการข่มขืนหรือไม่ จนเจอทัวร์ลงหนัก อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ในแง่มุมของกฎหมาย ก็ได้มีทนายผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมากางข้อกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องการกระทำชำเรา 

           โดย ทนายเจมส์ LK ระบุว่า ข้อกฎหมายนั้นแม้แต่ตนเองยังสับสน ประชาชนยิ่งเข้าใจยาก กฎหมายแก้ไขเรื่อย ๆ ให้ทันสมัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งตนได้รวบรวมการแก้ไข ปอ. มาตรา 276 และ นิยามคำว่า กระทำชำเรา มาให้แล้ว ดังนี้

ทนายเจมส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายเจมส์ LK

           - ปอ. แก้ไข ฉบับที่ 5 ปี 2525 แก้ไข มาตรา 276 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2525 

           - ปอ. แก้ไข ฉบับที่ 19 ปี 2550 มาตรา 276 แก้ไขวรรคสองเพิ่มเติม ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2550 "การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น"
 
           - ปอ. แก้ไข ฉบับที่ 27 ปี 2562 แก้ไข มาตรา 276 ตัดวรรคสอง แต่เพิ่มเติมคำนิยาม คำว่า กระทำชำเรา และ ตัด "หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น" เนื่องจากผู้ร่างกฎหมายเห็นว่า กระทำชำเรา ควรจะเป็นเรื่อง การกระทำที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศ หรืออวัยวะเพศกับทวารหนัก หรืออวัยวะเพศกับช่องปาก  เท่านั้น จึงตัดคำว่า การใช้สิ่งอื่นใดออก ประกาศราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562

           "(๑๘) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น"

           - ปอ. แก้ไข ฉบับที่ 30 ปี 2568 เพิ่มเติมคำนิยาม คำว่า กระทำชำเรา ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใช้อวัยวะอื่น หรือให้ผู้อื่นกระทำให้ รวมถึงอวัยวะเพศจากการผ่าตัด ประกาศราชกิจจานุเบกษา 29 ธันวาคม 2568 

           "(๑๘) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้อวัยวะอื่นของผู้กระทำหรือวัตถุล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น หรือการให้ผู้อื่นกระทำกับผู้กระทำในลักษณะเดียวกัน แต่การให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวนั้น ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้อื่นใช้อวัยวะอื่นหรือวัตถุล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้กระทำ ทั้งนี้ อวัยวะเพศให้หมายความรวมถึงอวัยวะเพศจากการผ่าตัด"
ทนายนิด้า


           ขณะที่ทาง ทนายนิด้า โพสต์สรุปสั้น ๆ ว่า "การใช้อวัยวะเพศกระทำกับช่องปาก เรียกว่าการกระทำชำเรา ไม่เรียกว่าการข่มขืน ส่วนการกระทำชำเราจะเป็นการข่มขืนหรือไม่ ต้องไปพิจารณาเรื่องความยินยอมอีกโสตหนึ่ง"

ทนายนิด้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายนิด้า

           ทั้งนี้ ยืนยันว่าตนพิมพ์แต่หลักกฎหมาย ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับจริต ถ้าจะเถียงก็ให้เอาหลักกฎหมายมาเถียง ไม่ใช่เอาจริต กับ ChatGPT มาเถียงกัน

ทนายนิด้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายนิด้า


ทนายนิด้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายนิด้า

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทนายเปิดข้อกฎหมาย ถูกล่วงละเมิดทางปาก เข้าข่ายกระทำชำเรา แต่ใช่ ขข ไหม ? โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:43:08 1,893 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย