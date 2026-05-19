ทนายเปิดข้อกฎหมาย ถูกล่วงละเมิดทางปาก เข้าข่ายกระทำชำเรา แต่ใช่ ขข ไหม ?

ทนายเปิดข้อกฎหมาย ใช้อวัยวะเพศกระทำกับปาก จัดเป็นกระทำชำเรา ทนายนิด้าชี้ ไม่เรียกกว่าการข่มขืน แต่การกระทำชำเราจะข่มขืนหรือไม่ ต้องพิจารณาเพิ่มเรื่องอะไร
จากประเด็นร้อนซึ่งมีคนดังออกมาตั้งคำถาม ว่าใช้อวัยวะเพศล่วงละเมิดทางปาก เรียกว่าเป็นการข่มขืนหรือไม่ จนเจอทัวร์ลงหนัก อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ในแง่มุมของกฎหมาย ก็ได้มีทนายผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมากางข้อกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องการกระทำชำเรา
โดย ทนายเจมส์ LK ระบุว่า ข้อกฎหมายนั้นแม้แต่ตนเองยังสับสน ประชาชนยิ่งเข้าใจยาก กฎหมายแก้ไขเรื่อย ๆ ให้ทันสมัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งตนได้รวบรวมการแก้ไข ปอ. มาตรา 276 และ นิยามคำว่า กระทำชำเรา มาให้แล้ว ดังนี้
- ปอ. แก้ไข ฉบับที่ 5 ปี 2525 แก้ไข มาตรา 276 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2525
- ปอ. แก้ไข ฉบับที่ 19 ปี 2550 มาตรา 276 แก้ไขวรรคสองเพิ่มเติม ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2550 "การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น"
- ปอ. แก้ไข ฉบับที่ 27 ปี 2562 แก้ไข มาตรา 276 ตัดวรรคสอง แต่เพิ่มเติมคำนิยาม คำว่า กระทำชำเรา และ ตัด "หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น" เนื่องจากผู้ร่างกฎหมายเห็นว่า กระทำชำเรา ควรจะเป็นเรื่อง การกระทำที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศ หรืออวัยวะเพศกับทวารหนัก หรืออวัยวะเพศกับช่องปาก เท่านั้น จึงตัดคำว่า การใช้สิ่งอื่นใดออก ประกาศราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562
"(๑๘) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น"
- ปอ. แก้ไข ฉบับที่ 30 ปี 2568 เพิ่มเติมคำนิยาม คำว่า กระทำชำเรา ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใช้อวัยวะอื่น หรือให้ผู้อื่นกระทำให้ รวมถึงอวัยวะเพศจากการผ่าตัด ประกาศราชกิจจานุเบกษา 29 ธันวาคม 2568
"(๑๘) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้อวัยวะอื่นของผู้กระทำหรือวัตถุล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น หรือการให้ผู้อื่นกระทำกับผู้กระทำในลักษณะเดียวกัน แต่การให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวนั้น ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้อื่นใช้อวัยวะอื่นหรือวัตถุล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้กระทำ ทั้งนี้ อวัยวะเพศให้หมายความรวมถึงอวัยวะเพศจากการผ่าตัด"
ขณะที่ทาง ทนายนิด้า โพสต์สรุปสั้น ๆ ว่า "การใช้อวัยวะเพศกระทำกับช่องปาก เรียกว่าการกระทำชำเรา ไม่เรียกว่าการข่มขืน ส่วนการกระทำชำเราจะเป็นการข่มขืนหรือไม่ ต้องไปพิจารณาเรื่องความยินยอมอีกโสตหนึ่ง"
ทั้งนี้ ยืนยันว่าตนพิมพ์แต่หลักกฎหมาย ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับจริต ถ้าจะเถียงก็ให้เอาหลักกฎหมายมาเถียง ไม่ใช่เอาจริต กับ ChatGPT มาเถียงกัน
