สะเทือนขวัญ ! ช้างตกมันคลั่งตีกัน นักท่องเที่ยวหญิงเคราะห์ร้าย ถูกทับดับสลด

เหตุสะเทือนขวัญ ช้างตกมันตีกันในศูนย์อนุรักษ์ที่อินเดีย นักท่องเที่ยวหญิงเคราะห์ร้าย ถูกทับดับสลด ขณะพาครอบครัวไปชมช้าง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ The Indian Express รายงานว่า เกิดโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญที่ค่ายอนุรักษ์ช้างในประเทศอินเดีย นักท่องเที่ยวหญิงวัย 33 ปี ถูกช้างล้มทับจนถึงแก่ชีวิต หลังจากช้าง 2 เชือก เกิดทะเลาะกัน ในขณะที่ควาญช้างกำลังอาบน้ำให้ ก่อนที่ช้างเชือกหนึ่งจะเสียหลักและล้มทับนักท่องเที่ยว ซึ่งกำลังดูช้างอยู่กับครอบครัว ส่งผลให้เธอเสียชีวิตอย่างสุดสลด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ค่ายอนุรักษ์ช้างดูบาเร ในเขตโคดากู รัฐกรณาฏกะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย ตามรายงานของเจ้าหน้าที่เผยว่า ช้างสองเชือกชื่อว่า กันจัน และ มาร์ตันดา เกิดทะเลาะกันขณะที่ควาญช้างกำลังอาบน้ำให้ ซึ่งในขณะนั้น ตุลสี หญิงผู้เคราะห์ร้าย จากรัฐทมิฬนาฑู พร้อมครอบครัวของเธอ กำลังไปเที่ยวชมช้าง และได้รับอนุญาตให้ชมการอาบน้ำช้าง รวมถึงให้อาหาร และช่วยขัดตัวช้าง
แต่ปรากฏว่าอยู่ ๆ ช้างกันจันเกิดตกมันแสดงความเกรี้ยวกราดดุร้าย พุ่งเข้าโจมตีช้างมาร์ตันดาอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนทำให้มาร์ตันดาเสียหลักล้มทับตุลสีจนเธอลงไปนอนอยู่ในน้ำ ก่อนที่จะถูกเท้าช้างเหยียบซ้ำจนแน่นิ่งไป ส่วนสามีและลูกที่ยืนอยู่ข้าง ๆ สามารถหนีรอดได้ โดยเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยดึงตัวภรรยาออกมา ในขณะที่ควาญช้างพยายามควบคุมช้าง แต่ไม่สำเร็จ
เจ้าหน้าที่เผยว่า ตุลสีได้รับการช่วยเหลือถูกพาตัวขึ้นจากน้ำและนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันที แต่แพทย์ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตเธอเอาไว้ได้ โดยรายงานระบุว่า เธอได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
โจเอล สามีของตุลสี กล่าวกับสื่อด้วยความเสียใจเผยว่า "ผมช่วยเธอไว้ไม่ได้ พยายามดึงเธอออกมา แต่ภรรยาผมเสียชีวิตแล้ว ทุกอย่างหายไปหมด ผมตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่มีเพียงคนเดียวที่ช่วยผมดึงเธอออกมา"
ด้านเอชวาร์ กันเดร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมของรัฐกรณาฏกะ ได้กล่าวแสดงความเสียใจ โดยระบุว่า "เป็นเรื่องที่น่าตกใจและคาดไม่ถึงอย่างยิ่ง" ทั้งนี้ ได้สั่งให้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด พร้อมจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในค่ายช้างทุกแห่งทั่วรัฐ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และมีคำสั่งให้นักท่องเที่ยวรักษาระยะห่างจากช้างอย่างน้อย 100 ฟุต
"ไม่ว่าช้างและสัตว์ป่าอื่น ๆ จะได้รับการฝึกฝนมาดีแค่ไหน การคาดเดาพฤติกรรมของพวกมันในแต่ละช่วงเวลาก็ยังคงเป็นเรื่องยาก" กันเดร กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก The Indian Express, NDTV, The Hindu