นับถือในความสู้ชีวิต ไปถ้ำร้างกับเพื่อน ก่อนรู้ความจริงชวนขนลุก ยิ่งเห็นเงาหินในถ้ำ ยิ่งหลอน
ผู้ใช้ TikTok @lynllies_ ได้เผยภาพตอนไปเดินถ้ำร้างกับเพื่อนที่กาญจนบุรี นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของความเหนื่อยในการเดินขึ้นบันได มีอีกอย่างที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กัน ยิ่งเดินยิ่งสัมผัสได้ถึงความน่ากลัว
ก่อนมารู้ความจริงว่า ถ้ำนี้เป็นถ้ำของเชลยสมัยสงครามโลก แถมยังถ่ายรูปหินในถ้ำเอามาลงโซเชียลมีเดีย พอเห็นเงาตรงหิน มีรูปร่างเหมือนคนในนั้น ความน่ากลัวยิ่งทวีขึ้นคูณสอง นี่คือความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและดู
