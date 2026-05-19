เผยอีกด้าน คนขับรถไฟอยู่ไหน ตอนชนรถเมล์ - พ่อเหยื่อฟาด ต้องรับผิดชอบทั้งองค์กร

เปิดข้อมูลอีกด้าน คนขับรถไฟ ยังอยู่ในห้องควบคุม - พ่อเหยื่อ น.ศ.ปี 3 ลั่นไม่เอา ถ้าจะโอน 5 ล้านให้ แลกกับฆ่าลูกชาย ซัดเป็นความรับผิดชอบทั้งองค์กร อย่าทำลอยตัว
จากกรณีที่รถไฟชนรถเมล์ย่านมักกะสันจนมีผู้เสียชีวิต 8 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ล่าสุด (19 พฤษภาคม 2569) รายการข่าวเที่ยวช่องวัน ทางช่อง one31 รายงานว่า ศาลอาญารัชฎา อนุญาตให้ประกันตัว นายอุเทน พนักงานคุมไม้กั้นรถไฟ และ นายสยมพร คนขับรถไฟ ระหว่างการสอบสวน
โดยนายอุเทนใช้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักประกัน ขณะที่นายสยมพร วางเงินประกัน 100,000 บาท ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับคดี และให้รายงานตัวต่อศาลเดือนละครั้ง
จากการสอบสวน พนักงานขับรถไฟอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำ ครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งล่าสุดก่อนเกิดเหตุประมาณ 10 วัน ซึ่งทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
ในวันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่อยู่บนรถไฟ 3 คน คือ คนขับรถไฟ ผู้ช่วยคนขับหรือช่างเครื่อง และคนนับโบกี้ ซึ่งทางตำรวจได้นำตัวช่างเครื่องรถไฟมาสอบปากคำในฐานะพยาน และเตรียมเชิญตัวผู้เชี่ยวชาญของการรถไฟมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่าหน้าที่ของช่างเครื่องรถไฟมีส่วนช่วยคนขับรถไฟดูสัญญาณหรือไม่ หรือมีหน้าที่ดูแลเฉพาะห้องเครื่องเท่านั้น
สรุปคนขับรถไฟ อยู่ในห้องควบคุมไหม ?
ขณะเดียวกันในสังคมเกิดข้อถกเถียง ว่าขณะเกิดเหตุนั้นคนขับรถไฟอยู่ในห้องควบคุมหรือไม่ ในส่วนนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก สุรเสียง พลับพลาสวรรค์ ซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ออกมาเปิดข้อมูลยืนยันว่า คนขับยังอยู่ประจำตำแหน่งจนถึงวินาทีที่ปะทะกับรถเมล์ และรถไฟมีการเบรกก่อนชนจริง ๆ
โดยชี้ว่าภาพวงจรปิดที่เห็น เป็นคนละฝั่งกับห้องขับของคนขับรถไฟตัวจริง และทำให้ดูเหมือนไม่มีคนขับอยู่ในห้องควบคุม แต่ยืนยันว่ามีคนขับอยู่ในห้อง
ทั้งนี้ ทางตำรวจจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่อไป แต่ตอนนี้ภาพวงจรปิดยังไม่ชัดว่าขณะเกิดเหตุคนขับรถไฟกับช่างเครื่องอยู่ตรงไหน เนื่องจากตอนนี้มีการปล่อยภาพออกมาหลายมุมมาก ๆ ทางตำรวจยังไม่อยากยืนยัน ขอตรวจสอบกล้องกว่า 20 ตัวให้ชัดเจนก่อน เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนบนรถไฟ ว่าทำตามขั้นตอนไหม
พ่อเหยื่อ ปี 3 ลั่น ให้ 5 ล้านแลกกับฆ่าลูก ไม่เอา !
ทางด้าน นายสันติ พ่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว เผยว่า การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะควรเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ในวันเกิดเหตุลูกชายกำลังไปหาเพื่อน เหลืออีกเพียง 3 ป้ายก็จะถึงจุดหมาย แต่กลับเกิดอุบัติเหตุเสียก่อน ลูกตนอนาคตยังอีกยาวไกล ใกล้จะเรียนจบแล้ว การสูญเสียครั้งนี้ไม่คุ้มค่า "ถ้าโอนเงินมาให้ผม 5 ล้านแล้วฆ่าลูกของผมก็ไม่เอา"
พร้อมกันนั้นยังเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่วัวหายล้อมคอก โดยมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความรับผิดขอบของทั้งองค์กร ทั้งการรถไฟฯ และขสมก. ที่ควรดูแลบุคลากรและระบบความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ องค์กรควรออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ส่วนตัวพ่ออย่าตำหนิการรถไฟฯ มาก เพราะหลังเกิดเหตุมีเพียง ขสมก. ที่ติดต่อมาแสดงความเสียใจ ขณะที่การรถไฟฯ ไม่เคยติดต่อมาเลยสักครั้ง จนรู้สึกเหมือนพยายามลอยตัว แถมยังพบว่าพนักงานขับรถไฟใช้สารเสพติดด้วย จึงมองว่าระบบควรตรวจสอบให้เข้มงวดกว่านี้ ไม่ใช่มาอ้างว่ารถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟอย่างเดียว
ทั้งนี้ ครอบครัวต้องการรับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลให้เร็วที่สุด หากไม่มีขั้นตอนใดติดขัด ก็อยากนำร่างกลับได้ภายในวันนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวเที่ยงช่องวัน, ข่าวช่องวัน