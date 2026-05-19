เปิดความสัมพันธ์ รักเรา 5 คน เข้ากันได้ดี ไม่เคยมีทะเลาะ เผยมีกฎเหล็กสำคัญ 1 ข้อ

เปิดเรื่องราวความสัมพันธ์รักของชายหนุ่ม 5 คน เข้ากันได้ดี ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกัน เผยมีกฎเหล็กสำคัญที่ใช้ร่วมกัน 1 ข้อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ UNILAD เผยเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักที่ชวนฮือฮาบนโลกออนไลน์ เมื่อหนุ่ม 5 ราย ตัดสินใจมีความสัมพันธ์แบบเรา 5 คน พร้อมทั้งได้แชร์ประสบการณ์แบบสุดพิเศษเหนือจินตนาการของคนทั่วไป ซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกตกตะลึงและทึ่งไปตาม ๆ กัน
ชายหนุ่มกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า "The Cule Kids" อาศัยอยู่ในเขตเซาท์เบย์ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ เอริค หว่อง อายุ 33 ปี, แฮมิลตัน ดู อายุ 35 ปี, เจมส์ ลี อายุ 37 ปี, โจนาธาน เชียน อายุ 37 ปี และไมเคิล ลี อายุ 31 ปี พวกเขามีความสัมพันธ์แบบรักหลายคน (Polyamorous Relationship) โดยการสมัครใจและยินยอมของทุกฝ่าย พวกเขาเข้ากันได้ดีมาก และไม่เคยทะเลาะกันเลย
ภาพจาก Instagram theculekids
ชายหนุ่มกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า "The Cule Kids" อาศัยอยู่ในเขตเซาท์เบย์ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ เอริค หว่อง อายุ 33 ปี, แฮมิลตัน ดู อายุ 35 ปี, เจมส์ ลี อายุ 37 ปี, โจนาธาน เชียน อายุ 37 ปี และไมเคิล ลี อายุ 31 ปี พวกเขามีความสัมพันธ์แบบรักหลายคน (Polyamorous Relationship) โดยการสมัครใจและยินยอมของทุกฝ่าย พวกเขาเข้ากันได้ดีมาก และไม่เคยทะเลาะกันเลย
ภาพจาก Instagram theculekids
โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความสัมพันธ์ของเจมส์และโจนาธาน ทั้งสองเริ่มคบกันเมื่อปี 2556 และมีความตั้งใจแต่แรกว่า พวกเขาจะมีความสัมพันธ์แบบเปิด จากนั้นก็เริ่มมีแนวคิดเรื่องการคบหาคนอื่น ๆ เกิดขึ้นตามมา ทั้งสองได้พบกับเอริค ในปี 2561 ตามด้วยแฮมิลตัน ในปี 2564 และไมเคิล ในปี 2565 และในปีเดียวกันนั้น เจมส์และโจนาธานได้แต่งงานกัน ตามด้วยการตั้งชื่อกลุ่มแชตของพวกเขาว่า The Polycule ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พวกเขาได้ทำให้ความสัมพันธ์แบบเรา 5 คน เกิดขึ้นจริง
ภาพจาก Instagram theculekids
ภาพจาก Instagram theculekids
โดยในกลุ่ม The Polycule สมาชิกทั้ง 5 คนจะคอยอัปเดตเรื่องกิจกรรมนอกเหนือจากในกลุ่มให้ทุกคนทราบอยู่เสมอ แม้ว่าบรรยากาศในกลุ่มจะดูผ่อนคลาย แต่พวกเขาได้ตั้งกฎเหล็กที่สำคัญร่วมกันเอาไว้ 1 ข้อคือ "ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไปเดตกับคนอื่น จะต้องบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของกลุ่ม (Cule Log) ทุกครั้ง"
วิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างโปร่งใส แต่ยังใช้เพื่อการติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกรณีที่จำเป็นด้วย อย่างไรก็ดี ไมเคิลเผยกับรายงานของ PA Real Life ระบุว่า นี่ไม่ใช่กฎข้อเดียวของกลุ่ม แต่กฎข้ออื่นนั้นจะสนุกสนานและไม่ซีเรียสเท่านี้
ภาพจาก Instagram theculekids
ทั้งนี้ ไมเคิลได้แชร์ประสบการณ์ว่า เวลากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ที่พวกเขาอยู่ด้วยกันนั้นใช้ไปในห้องนอน แต่ทั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นบ้าง เช่น เล่นวิดีโอเกมด้วยกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ หากในกลุ่มพวกเขามีความต้องการไม่ตรงกันทั้งหมด เช่น หากมี 2-3 คน อยากเล่นเกม และที่เหลืออยากทำกิจกรรมอื่น พวกเขาจะใช้วิธีการประนีประนอม โดยแยกย้ายกันไปเพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำ
ตอนนี้พวกเขาทั้ง 5 คนไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบถาวร โดยเจมส์และโจนาธาน อาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนไมเคิล, เอริค และแฮมิลตัน แยกกันอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างออกไปราว 30 นาที แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พวกเขาก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวไปอีกขั้น และพยายามที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้า ปัจจุบันพวกเขาได้ทำรายการพอดแคสต์ร่วมกันในชื่อ The Cule Kids!
ภาพจาก Instagram theculekids
แฮมิลตัน หรือที่รู้จักกันบนโซเชียลในชื่อ มิลตี้ ได้แสดงความซาบซึ้งและประทับใจต่อความสัมพันธ์นี้ กล่าวว่า "ผมรู้สึกโชคดีมากที่เราทุกคนได้พบกัน และเราทุกคนเปิดใจที่จะมีความสัมพันธ์แบบนี้ มันเป็นสิ่งที่หายากและพิเศษมากที่มันลงเอยแบบนี้ ผมรู้สึกขอบคุณมาก"
ภาพจาก Instagram theculekids
ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD
ภาพจาก Instagram theculekids
ขอบคุณข้อมูลจาก UNILAD