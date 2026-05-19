ทลายโกดังยาย้อมผมเถื่อน คนแพ้จนน้ำเหลืองไหล เปิดลูกไม้นายทุนจีน ขายของเถื่อน

ทลายโกดังซุกยาย้อมผมมรณะ ทำคนแพ้รุนแรงจนน้ำเหลืองไหล ลวงขายออนไลน์ พบเจ้าของร้านเป็นคนจีน ตีเนียนมาจ้างโกดังไทยเก็บ-แพ็กของ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 พ.ต.ท. ชยเชษฐ์ อิทธิยาภรณ์ สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บุกทลายแหล่งจัดเก็บและกระจายสินค้ายาย้อมผมเถื่อนรายใหญ่ ไร้เลขจดแจ้ง ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ตรวจยึดของกลางกว่า 2,000 ชิ้น หลังพบมีการอ้างสารสกัดธรรมชาติ ลวงขายออนไลน์ ทำคนแพ้รุนแรงน้ำเหลืองไหลเยิ้ม
สืบเนื่องจากที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ยาย้อมผมยี่ห้อ ฟาแจซ (FAJAZZ) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีการโฆษณาอวดอ้างว่าเป็นยาย้อมผมสมุนไพร ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี แต่เมื่อนำมาใช้จริงกลับแพ้รุนแรง หนังศีรษะเกิดอาการบวม แดง และมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มจนนอนไม่ได้ กระทบต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งต่อมาพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขจดแจ้งจาก อย.
โดย นายศรีวิชัย กล่าวอ้างว่า เมื่อหลายเดือนก่อนมีหญิงชาวจีน มาว่าจ้างให้ตนทำหน้าที่คอยแพ็กสินค้าส่งให้ลูกค้าชาวไทย ตามออเดอร์ของร้านค้าใน TikTok ชื่อ "Fajazz-TH" โดยอ้างว่าเป็นสินค้าทั่วไปที่ได้มาตรฐาน แต่ทันทีที่ปรากฏข่าวว่ามีคนใช้แล้วแพ้รุนแรง ตนตกใจและพยายามติดต่อเจ้าของชาวจีน แต่ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย ปัจจุบันร้านได้ปิดหนีไปแล้ว ส่วนตนเป็นเพียงคนรับจ้างเก็บและแพ็กสินค้าเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
จากการตรวจสอบ พบว่าปัจจุบันกลุ่มนายทุนที่นำเข้า หรือขายสินค้าเถื่อน มักจะใช้โมเดลกระจายความเสี่ยง โดยนำสินค้าไปฝากตามโกดังต่าง ๆ โดยให้คนไทยมาแพ็กสินค้าส่งแทน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและจับกุมของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ เบื้องต้นจะส่งผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึดให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำการตรวจพิสูจน์ หากพบวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จะเป็นความผิดเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง ฐานขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ฐานขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้ง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และฐานขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค