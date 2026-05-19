บุญรอดบริวเวอรี่ แถลง พาย สุนิษฐ์ ยุติหน้าที่จากทุกตำแหน่ง ปมดราม่า ทราย สก๊อต

กลุ่มบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลงการณ์ "พาย สุนิษฐ์ สก๊อต" ยุติการปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งในบริษัท หลังเกิดดราม่า "ทราย สก๊อต" ยืนยันจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 กลุ่มบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีดราม่าที่เกี่ยวข้องกับ "พาย สุนิษฐ์ สก๊อต" และ "ทราย สก๊อต" โดยระบุว่า บริษัทรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงความเสียใจต่อผลกระทบที่เกิดกับ ทราย สก๊อต ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในแถลงการณ์ บริษัทประกาศจุดยืนชัดเจนว่า ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น พร้อมยืนยันว่า "พาย สุนิษฐ์ สก๊อต" ได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทระบุว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าวลงนามโดย ภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ
สำหรับเนื้อหาแถลงการณ์มีดังนี้
"กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คุณสุนิษฐ์ สก๊อต (คุณพาย) และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อ คุณสิรณัฐ สก๊อต (คุณทราย) สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณสิรณัฐ สก๊อต เอง รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ เข้าใจถึงความกังวล และความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า เราต่อต้านและไม่สนับสนุน การใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น ซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอด
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอเรียนยืนยันว่า คุณสุนิษฐ์ สก๊อต ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเสียกปฏิบัติ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ภูริต ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่"
พร้อมกันนั้น เต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี ยังเผยแพร่เอกสารของ พาย สุนิษฐ์ เรื่อง ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า "ตามที่มีข่าวของผมปรากฏต่อสาธารณะนั้น ตัวผมเองมีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ต้องขอโทษต่อสมาชิกในกลุ่มบุญรอดฯ และสมาชิกในครอบครัวสำหรับเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ผมจึงขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและ ผู้บริหารของบริษัทบุญรอดฯ ตลอดจนทุกบริษัทในเครือ จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายและได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน"
