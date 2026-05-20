ไวรัลสะพรึง สัตว์ปริศนาเดินเป็นขบวนยาว ส่องใกล้ ๆ ทำขนลุกซู่ ความจริงคืออะไร

คลิปไวรัลชวนขนลุก สัตว์ปริศนาคล้ายหนอนจำนวนมาก พากันเคลื่อนตัวเป็นขบวนยาวบนพื้นถนน ทำชาวเน็ตสงสัยนี่คือตัวอะไรกันแน่ ก่อนมีคนออกมาเฉลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natt Narissara
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Natt Narissara โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร ลงภาพและคลิปของกลุ่มสัตว์ปริศนาชวนขนลุก ลักษณะไม่คุ้นตากำลังเคลื่อนไหวอยู่บนพื้น จึงอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่
จากคลิปเผยให้กลุ่มของสัตว์คล้ายหนอนสีเทาจำนวนมากเคลื่อนตัวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเดินเรียงกันเป็นกลุ่มไปตามพื้นถนน แตกต่างจากหนอนทั่วไปที่ไม่ได้มีปริมาณเยอะและเคลื่อนไหวไปพร้อมกันเช่นนี้
ขณะที่ามชิกบางส่วนให้ความรู้ว่า สัตว์ในภาพคือ แมลงบั่วรา อาศัยอยู่ตามที่ชื้น จะเคลื่อนที่กันเป็นกลุ่ม ไม่มีอันตราย
สำหรับ บั่วรา หรือ Fungus gnats เป็นแมลงบินขนาดเล็กคล้ายแมลงหวี่ ตัวเต็มวัยไม่ทำลายพืชแต่วางไข่ในดินชื้น ตัวอ่อนเป็นหนอนหัวดำจะกัดกินรากพืช ทำให้พืชชะงัก เจริญเติบโตช้า หรือแห้งตาย มักพบในวัสดุปลูกที่อับชื้นและมีอินทรียวัตถุสูง
