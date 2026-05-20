HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัลสะพรึง สัตว์ปริศนาเดินเป็นขบวนยาว ส่องใกล้ ๆ ทำขนลุกซู่ ความจริงคืออะไร

 
            คลิปไวรัลชวนขนลุก สัตว์ปริศนาคล้ายหนอนจำนวนมาก พากันเคลื่อนตัวเป็นขบวนยาวบนพื้นถนน ทำชาวเน็ตสงสัยนี่คือตัวอะไรกันแน่ ก่อนมีคนออกมาเฉลย





ฝูงตัวอะไรบนถนน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Natt Narissara

            วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Natt Narissara โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร ลงภาพและคลิปของกลุ่มสัตว์ปริศนาชวนขนลุก ลักษณะไม่คุ้นตากำลังเคลื่อนไหวอยู่บนพื้น จึงอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่

            จากคลิปเผยให้กลุ่มของสัตว์คล้ายหนอนสีเทาจำนวนมากเคลื่อนตัวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเดินเรียงกันเป็นกลุ่มไปตามพื้นถนน แตกต่างจากหนอนทั่วไปที่ไม่ได้มีปริมาณเยอะและเคลื่อนไหวไปพร้อมกันเช่นนี้

ฝูงตัวอะไรบนถนน

            หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป ทำเอาหลายคนต่างรู้สึกขนลุกและชวนขยะแขยงที่ได้เห็นกลุ่มหนอนพากันเคลื่อนที่มาเป็นฝูงใหญ่แบบนี้ ถ้าใจไม่นิ่งพอเจอแบบนี้คงไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ ๆ อย่างแน่นอน

            ขณะที่ามชิกบางส่วนให้ความรู้ว่า สัตว์ในภาพคือ แมลงบั่วรา อาศัยอยู่ตามที่ชื้น จะเคลื่อนที่กันเป็นกลุ่ม ไม่มีอันตราย 

            สำหรับ บั่วรา หรือ Fungus gnats เป็นแมลงบินขนาดเล็กคล้ายแมลงหวี่ ตัวเต็มวัยไม่ทำลายพืชแต่วางไข่ในดินชื้น ตัวอ่อนเป็นหนอนหัวดำจะกัดกินรากพืช ทำให้พืชชะงัก เจริญเติบโตช้า หรือแห้งตาย มักพบในวัสดุปลูกที่อับชื้นและมีอินทรียวัตถุสูง

ฝูงตัวอะไรบนถนน

ฝูงตัวอะไรบนถนน

ฝูงตัวอะไรบนถนน

ฝูงตัวอะไรบนถนน

ฝูงตัวอะไรบนถนน

ฝูงตัวอะไรบนถนน

ขอบคุณข้อมูลจาก สหยูนิคอร์กรุ๊ป 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัลสะพรึง สัตว์ปริศนาเดินเป็นขบวนยาว ส่องใกล้ ๆ ทำขนลุกซู่ ความจริงคืออะไร โพสต์เมื่อ 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 08:23:47 8,717 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย