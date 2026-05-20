อินฟลูฯ สาว Gen Z คนดังวัย 23 ป่วยมะเร็งที่คาดไม่ถึง เผยพฤติกรรมทั้งน้ำตา

Dan Thy อินฟลูเอนเซอร์สาวเวียดนาม Gen Z คนดัง วัย 23 ปี ตรวจพบป่วยมะเร็งที่คาดไม่ถึง แชร์อุทาหรณ์เตือนใจ พร้อมเผยพฤติกรรมทั้งน้ำตา
ภาพจาก Instagram @thybabiii
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวของ ดั่นไท (Dan Thy) อินฟลูเอนเซอร์ชาวเวียดนามคนดัง วัย 23 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในกลุ่ม Gen Z มีผู้ติดตามบน TikTok มากกว่า 11 ล้านฟอลโลเว่อร์ เธอได้ออกมาเปิดเผยข่าวช็อกแฟน ๆ กล่าวว่า เธอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งอย่างที่ไม่คาดคิด พร้อมทั้งเผยถึงพฤติกรรมที่น่าตกใจ
โดยในโพสต์ล่าสุดของดั่นไท เธอได้อัปโหลดคลิปวิดีโอความยาวเกือบ 3 นาที เผยให้เห็นสภาพร่างกายที่ดูเหนื่อยล้า แต่พยายามควบคุมสภาพจิตใจ เพื่อบอกเล่าและอธิบายถึงอาการป่วยของเธออย่างตรงไปตรงมา เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว หลังจากนี้เธออาจไม่สามารถอัปเดตคอนเทนต์ของเธอได้อย่างสม่ำเสมอ และเหตุที่เธอตัดสินใจนำเรื่องนี้มาเปิดเผย เพราะหวังว่าประสบการณ์ของเธอจะช่วยเตือนให้คนหนุ่มสาวใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น
ภาพจาก Instagram @thybabiii
ในคลิปวิดีโอดังกล่าว ดั่นไทยอมรับว่า วิถีชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องถ่ายวิดีโอและจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไม่เพียงแค่ตารางชีวิต แต่ตารางการนอนของเธอก็เปลี่ยนไปเกือบทั้งหมด เธอมักจะนอนดึกไปจนถึงเช้าในเวลา 6-7 โมง นอกจากนี้ เธอแทบจะไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าเลย แต่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น ชานมและมัทฉะลาเต้ วันละ 4-5 แก้วมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
จุดที่ทำให้ดั่นไทคาดไม่ถึงคือ เธอคิดว่าเธอไม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งอายุยังน้อย และที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีอาการผิดปกติใด ๆ เธอจึงคิดว่าเธอแข็งแรงดีและไม่เป็นอะไร จนกระทั่งโรคร้ายมาเยือนอย่างกะทันหันและไม่ทันได้ตั้งตัว เธอจึงเพิ่งตระหนักถึงผลร้ายของการใช้งานร่างกายหนักเกินไป
ภาพจาก Instagram @thybabiii
อย่างไรก็ดี แม้ว่าดั่นไทจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว แต่เธอก็ยังคงมองโลกในแง่ดี จะพยายามอย่างหนักเพื่อเข้ารับการรักษา และหวังว่าผลจะออกมาในแง่ดี เธอยังตั้งใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวและเส้นทางการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ให้กับแฟน ๆ บนโลกออนไลน์ด้วย
ภาพจาก Instagram @thybabiii
ภาพจาก Instagram @thybabiii
ภาพจาก Instagram @thybabiii
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT