แลมโบกินี่โดนปรับ 2,000 คนขับโอดเงินไม่มี คนแซวสนั่นแถมเฉลยพีค นี่รถลูกค้า

แลมโบกินี่เจอแจ็คพ็อต โดนใบสั่งไม่ติดป้ายทะเบียน - ใช้รถยังไม่จดทะเบียน ทำคนขับเสียงสั่น บอกเงินไมีค่อยมี เฉลยพีคนำรถลูกค้ามาขับ จะโป๊ะก็คราวนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ่าอ้วน บอลิคำไซ ท้ายวิภาวดี
เป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมาก กรณีวานนี้ (18 พฤษภาคม 2569) เพจ จ่าอ้วน บอลิคำไซ ท้ายวิภาวดี ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้เผยคลิปขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการเรียกรถหรูแลมโบกินี่คันหนึ่งให้จอดข้างทาง หลังพบว่ารถคันดังกล่าวมีการเร่งเครื่องยนต์เสียงดังและไม่ติดป้ายทะเบียน
โดยหลังจากขอดูเอกสาร พรบ.รถ พร้อมใบขับขี่ของคนขับแล้ว ก็มีการแจ้งปรับใน 2 ข้อหา คือ
1. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
2. ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน (เกิน1เดือนแต่ไม่เกิน6เดือน)
อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทราบว่าต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 2,000 บาท ทางคนขับถึงกับกล่าวเสียงสั่นว่า "โหพี่ เงินไม่ค่อยมีเลย"
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปต่างคอมเมนต์กันสนั่น เช่น
- ขับแลมโบฯ 2,000 โหพี่ ผมไม่ค่อยมี
- 2 พันโหพี่...ไม่ค่อยมี 555+ ขับรถหรู
- นิ่ม ๆ 2,000
- อย่างเท่ ดูตังในเป๋าพี่ด้วย
เฉลยพีค ไม่ใช่เจ้าของรถ แต่นำของลูกค้ามาขับ
อย่างไรก็ตาม พบว่าภายในคลิปทางคนขับมีการอธิบายกับทางตำรวจไว้ก่อนแล้วว่า ตัวเอง "ไม่ใช่เจ้าของรถตัวจริง" แต่เป็นการนำรถของลูกค้ามาขับ กำลังจะนำไปเข้าศูนย์แลมโบกินี่ และพยายามขอต่อรองกับตำรวจเพราะนำรถของลูกค้ามาซ่อม แต่ทางตำรวจยืนยันว่าต้องจัดการเรื่องตรงนี้ให้เสร็จก่อน ค่อยไปคุยกับลูกค้า
ในส่วนของใบสั่งนั้น เมื่อได้ยินคนขับโอดว่าไม่ค่อยมีเงิน ทางตำรวจได้แนะนำว่า "พี่ก็ให้เจ้าของรถเขาจ่ายสิ เขาไม่จดทะเบียนแล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไง มันไม่ใช่ความผิดพี่ แต่พี่แค่เอามาใช้ในทางเท่านั้นเอง"
งานนี้เรียกว่าพีคในพีค แม้จะไขข้อสงสัยว่าเหตุใดขับรถหรู แต่บอกไม่มีเงิน แต่กลับจุดประเด็นอื่นตามมาจนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย โดยหลายคนคาดเดากันว่าอาจจะเป็นการนำรถของลูกค้าออกมาลองขับ แต่กลับงานเข้าจัง ๆ และลูกค้าจะได้รู้ความจริงก็คราวนี้
สำหรับคนที่มองว่าเคสนี้ คนขับควรจ่ายเอง เพราะเจ้าของรถไม่ได้ขับนั้น ทางจ่าอ้วนชี้ว่า "แล้วแต่จะเคลียร์กัน ผมมีหน้าที่ออกใบสั่ง"
