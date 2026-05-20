เปิดเหตุผลที่ ครม. สั่งให้ 16 ต.ค. 69 เป็นวันหยุดพิเศษ - มีแขกมาร่วมงานกี่คน

เปิดเหตุผลที่ ครม. สั่งให้ 16 ตุลาคม 2569 หยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแขกเหรื่อมาร่วมงานสำคัญกี่หมื่นคน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพฯ และให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ใน 3 วันต่อไปนี้
- วันที่ 12 ตุลาคม 2569
- วันที่ 14 ตุลาคม 2569
- วันที่ 15 ตุลาคม 2569
สำหรับสาเหตุที่ให้หยุดพิเศษ เป็นเพราะมีการจัดเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 คาดว่าจะมี รมว.คลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิก ผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลก และนักวิชาการ มาร่วมงานกว่า 15,000 คน จาก 190 ประเทศ
ขณะที่รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุม ดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม
