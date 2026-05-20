แพทย์ช็อก ! ผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ใหญ่ยักษ์หนัก 1.3 กก. หลังทนมา 3 ปี

           เคสอุทาหรณ์ ชายจีนวัย 56 ปี ปัสสาวะผิดปกติ แต่ทนมา 3 ปี ก่อนพบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขนาดใหญ่ยักษ์หนัก 1.3 กิโลกรัม ทำแพทย์ช็อก 

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

           วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวเคสทางการแพทย์ที่น่าตกตะลึง ชายชาวจีนรายหนึ่ง ต้องทนทุกข์ทรมานกับความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะมานานถึง 3 ปี แต่เขาก็ทนเอาไว้เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงาน จนเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อเขาตัดสินใจไปพบแพทย์ ทำให้ได้พบความจริงสุดช็อก เขามีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะขนาดใหญ่ยักษ์ และหนักถึง 1.3 กิโลกรัม สร้างความตกใจให้กับผู้คนไปตาม ๆ กัน 

           ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า นายฉาง (นามสมมติ) อายุ 56 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ก่อนหน้านี้ เขามีสุขภาพดีมาโดยตลอด จนเมื่อประมาณ 3 ปีก่อน เขาเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น ปัสสาวะบ่อยและปวดปัสสาวะอย่างฉับพลัน บางครั้งมีเลือดปนในปัสสาวะ และรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงขณะปัสสาวะ ทำให้การเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งของเขาเป็นเหมือนการทรมาน 

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
ภาพจาก Weibo

           ในตอนแรก ฉางเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเรื้อรังทั่วไป จึงซื้อยามากินเองเพื่อบรรเทาอาการ แต่บางครั้งเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงอยู่ ทว่าเขาเลือกที่จะอดทนและไม่แสดงอาการเจ็บป่วยให้ครอบครัวรู้ เนื่องจากเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว เกรงว่าหากต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจะกระทบต่องานและรายได้ของครอบครัว อีกทั้งเขายังไม่อยากสร้างภาระทางการเงิน และเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว 

           จนเมื่อไม่นานมานี้ อาการของฉางเริ่มแย่ลง ทางครอบครัวของเขาจึงได้ทราบเรื่องราวทั้งหมด และขอร้องให้เขาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เขาจึงยอมไปเข้ารับการรักษา หลังจากการตรวจร่างกายโดยละเอียด ผลการตรวจเอกซเรย์และอัลตราซาวด์ออกมาสร้างความตกตะลึงให้กับทีมแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะมีก้อนขนาดมหึมาคล้ายก้อนหินอยู่ภายในร่างกายของเขา 

           แพทย์ผู้ทำการรักษา เผยว่า ก้อนขนาดใหญ่นั้นคือ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งขนาดใหญ่เช่นนี้ในทางคลินิกนั้นหายากมาก ทั้งนี้ แพทย์ได้อธิบายว่า หากนิ่วขนาดใหญ่กดทับผนังกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อไต และอาจพัฒนาไปสู่ภาวะยูเรเมีย ร่างกายไม่สามารถขับสารพิษและยูเรียได้ตามปกติ จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
ภาพจาก Weibo

           หลังจากทีมแพทย์ตรวจประเมินอย่างรัดกุม ได้ตัดสินใจดำเนินการผ่าตัดให้กับผู้ป่วย ซึ่งนับว่าเป็นการผ่าตัดที่ท้าทายมาก อย่างไรก็ดี การผ่าตัดลุล่วงไปได้ด้วยดี ในที่สุดแพทย์ก็สามารถนำก้อนนิ่วขนาดใหญ่ยักษ์ออกได้สำเร็จ โดยพบว่ามีน้ำหนักมากถึง 1.3 กิโลกรัม โดยหลังจากการผ่าตัด ร่างกายของฉางค่อย ๆ ฟื้นตัว และอยู่ในการดูแลของแพทย์

           จากกรณีนี้ แพทย์ได้เตือนประชาชนว่า หากพบอาการทางเดินปัสสาวะผิดปกติ หรือมีสัญญาณเตือนใด ๆ ปรากฏขึ้น ไม่ควรละเลยหรือรักษาด้วยตัวเอง ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยพัฒนาไปสู่ภาวะร้ายแรง และอาจพลาดช่วงการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, Hk01, Sohu 


