ชื่นชม หมอเผยเคสเซฟชีวิตคนไข้ เอะใจลองเช็กกล้องตอนหลับ ก่อนเจอต้นตอโรคร้าย

คุณหมอแชร์อุทาหรณ์ คนไข้ไม่ได้ยินเสียงลูกร้อง ได้ฟังแล้วแล้วเอะใจ ขอเปิดกล้องวงจรปิดเช็ก พบมีอาการชัก ก่อนตรวจเจอเนื้องอกก้อนโตในสมอง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 พญ. ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Vaew Pramuksun เล่าประสบการณ์ระหว่างเข้าเวรตรวจผู้ป่วยหญิงวัย 32 ปี ที่ดูเหมือนมีอาการอ่อนเพลีย ความจำสั้นผิดปกติ และจำเหตุการณ์ตอนลูกน้อยร้องไห้กลางดึกไม่ได้ ก่อนรายละเอียดเล็ก ๆ จากกล้องวงจรปิดจะนำไปสู่การพบความผิดปกติสำคัญ จนช่วยให้ตรวจพบโรคร้ายได้ทันเวลา
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า บันทึกขอบคุณเทวดาประจำตัว วันก่อนอยู่เวร Med ตรวจคนไข้ walk in ทั่วไป ตรวจไปจนคนสุดท้าย เป็นผู้หญิงอายุ 32 ปี ไม่มีโรคประจำตัวอะไร บอกว่าเมื่อคืนลูกร้อง แต่หนูไม่ได้ยิน ไม่ลุกมาดู
คนไข้บอกว่าเมื่อคืนตีสาม ลูกร้อง แต่เธอไม่ได้ยิน จำไม่ได้เลยว่าลูกร้อง ประมาณตีสามครึ่ง ตื่นลุกไปห้องน้ำ เวียนหัว ปวดกระบอกตา เสร็จก็กลับมานอนต่อ ตื่นเช้ามายังมึน ๆ แล้วน้องสาวที่นอนห้องข้าง ๆ มาบอกว่าเมื่อคืนลูกร้อง ทำไมไม่ดู แต่เธอจำไม่ได้เลยว่าลูกร้อง คิดย้อนไปก่อนนอนก็จำไม่ได้ว่าพาลูกนอนยังไง แล้วอ่านนิทานก่อนนอนเรื่องอะไร
พอหมอเปิดกล้องวงจรปิด เห็นเด็กสักสองขวบกว่า นั่งร้องไห้อยู่บนเตียง แล้วคนไข้ก็นอนนิ่ง ๆ อยู่ แต่สังเกตเห็นไฟมันสะท้อนที่ตาคนไข้ แปลว่าเขาลืมตาอยู่ แต่นอนนิ่งไม่ลุก แล้วประมาณ 5 นาที เขาก็ขยับ ลุกไปเข้าห้องน้ำ
ตอนนั้นก็เอ๊ะนิดหนึ่ง ว่านอนลืมตาเฉย ๆ นิ่งแปลก ๆ เลยบอกขอย้อนไปหน่อยสักครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้สิ อั้ยย่ะ เจอจริงด้วย ชักกระตุกทั้งตัวอยู่ 30 วินาที ในใจตอนนั้นแบบ เกือบไปแล้วเรา โชคดีมากที่ไม่ได้ปล่อยไป คนไข้ก็ตกใจ บอกว่าหนูชักเหรอคะ ไม่เคยชักเลย ไม่ได้ย้อนดูวงจรปิดก่อนหน้านั้นด้วย
สรุปแอดมิต ทำ CT วันนั้นเลย เจอเป็นเนื้องอกใหญ่มาก ยกความดีความชอบให้เทวดาประจำตัว ด้วยความขอบคุณ
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Vaew Pramuksun