คาเฟ่น้ำผักผลไม้ ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค. หลังเปิดมา 5 ปี ให้เหตุผลชัด ๆ 2 ข้อ

คาเฟ่น้ำผักผลไม้ ประกาศปิดกิจการ หลังจากเปิดมา 5 ปี ให้เหตุผลชัด ๆ 2 ข้อ เพราะอะไรทำไมไปต่อไม่ไหว
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก I'm Avocado ร้านคาเฟ่น้ำผักผลไม้สมูทตี้เล็ก ๆ ย่านอาเขตเชียงใหม่ มีการประกาศปิดกิจการวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนของสินค้าหลายรายการมีภาวะสูงขึ้น โดยเฉพาะอะโวคาโด เมนูหลักของร้าน ที่ไม่มีทีท่าว่าจะปรับตัวลง ร้านจึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ร้านขอบคุณลูกค้าตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เรามีความประทับใจและความทรงจำที่ดีต่อกันเสมอมา
