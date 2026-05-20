ค้นบ้านอาจารย์แก้กรรมฉาว เจอที่มาความแม่น - หนุ่ม กรรชัย เดือด ปมหลอก เมฆ วินัย

กองปราบฯ รวบหมอดูแก้กรรมฉาว ค้นบ้านเจอคลังหนังสือรุ่น ที่มารายชื่อเจ้ากรรมนายเวร ด้าน หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด จี้เอาผิด ปมหลอกลวง เมฆ วินัย ทำเสียโอกาสรักษา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า กรณีอาจารย์แก้กรรมรายหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ถูกแฉว่าล่วงละเมิดทางเพศชายระหว่างเข้ารับพิธีแก้กรรมเพื่อบรรเทาอาการป่วย ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมผู้ถูกกล่าวหาแล้ว พร้อมขยายผลตรวจสอบรูปแบบการอ้างข้อมูลเจ้ากรรมนายเวร ที่ใช้ประกอบการทำพิธีแก้กรรมกับผู้เข้ารับบริการ
จุดเริ่มต้นของคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ชายอายุ 32 ปี ซึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้ร้องเรียนผ่านเพจสายไหมต้องรอด โดยระบุว่า ตนเองมีอาการปวดศีรษะรุนแรงต่อเนื่อง แม้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์และใช้ยาบรรเทาอาการ แต่อาการยังไม่ดีขึ้น จึงได้รับคำแนะนำจากครอบครัวให้ลองเข้าพบอาจารย์แก้กรรมรายดังกล่าว เนื่องจากเชื่อว่ามีลูกศิษย์จำนวนมากและอาจช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายอ้างว่า หลังเข้ารับพิธีแก้กรรม กลับถูกล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งในวันเดียว โดยผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมอ้างเรื่องกรรมในอดีตชาติ และใช้ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรเป็นส่วนหนึ่งของการชักจูง อีกทั้งยังมีการให้กระทำบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ ก่อนผู้เสียหายจะบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน และตัดสินใจออกจากสถานที่ดังกล่าว
ต่อมามีผู้เสียหายอีก 1 ราย เป็นชายอายุ 18 ปี ออกมาแจ้งความเพิ่มเติม โดยระบุว่า เคยถูกล่วงละเมิดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ทำให้คดีมีประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่ยังเป็นเยาวชนในขณะเกิดเหตุ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
หลังรับเรื่องร้องเรียน ตำรวจกองปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนเข้าจับกุมนายไพศาล ผู้ถูกกล่าวหา ที่บ้านพักในตำบลป่าป้อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในข้อหากระทำชำเรา และพรากผู้เยาว์ โดยชุดจับกุมเปิดเผยว่า ขณะเข้าควบคุมตัว ผู้ต้องหามีท่าทีสงบนิ่ง ไม่ขัดขืนการจับกุม พร้อมตรวจยึดเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับนิมิตจำนวนหนึ่งไว้ตรวจสอบเพิ่มเติม
ต่อมา กองปราบปรามปฏิบัติการ "ปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตวิตถาร" โดยเข้าตรวจค้น 2 จุด ได้แก่ บ้านพักของผู้ต้องหาในจังหวัดลำพูน และบ้านลูกศิษย์ใกล้ชิดในจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่จากการสืบสวนพบพฤติการณ์ที่เข้าข่ายหลอกลวงว่าสามารถแก้กรรมผ่านการสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวร ก่อนใช้ความเชื่อของผู้เสียหายเป็นช่องทางในการกระทำความผิดทางเพศ
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีอ้างอิงชื่อบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรให้ไปขอขมากรรมได้ เพราะในบ้านพบหนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือรุ่นโรงเรียน และมหาวิทยาลัยจำนวนมาก มีการติ๊กชื่อไว้ เชื่อว่านำรายชื่อเหล่านั้นมาอ้างกับผู้เสียหาย เพื่อให้ไปขอขมาแก้กรรม อ้างว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวร ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมหรือไม่
สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ ตำรวจจะสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก 1 วัน ก่อนดำเนินการขออำนาจศาลฝากขัง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เคยได้รับความเสียหาย หรือเคยถูกล่วงละเมิดในลักษณะใกล้เคียงกัน เข้าแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดำเนินคดีต่อไป
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ด้าน หนุ่ม กรรชัย อยากฝากถึงตำรวจให้ตรวจสอบเพิ่มกรณี คุณเมฆ วินัย ไกรบุตร หรือคนอื่น ๆ ที่อาจเป็นผู้ป่วยอย่างคุณเมฆ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ต้องมาเสียเวลากับการหลงเชื่อคนแบบนี้ และเสียเวลาในการรักษาตัวเอง แต่กลับต้องเดินทางไปหาเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ไกล แทนที่จะได้พักผ่อน เพราะหลงเชื่อคำพูดของคนแบบนี้
"มาหลอกเพื่อนผม ทั้งที่เขาไม่สบายอยู่ สุดท้ายทำให้เขาเสียโอกาสในการรักษาตัวหรือไม่ หรือทำให้เขาต้องอ่อนล้าจากการเดินทางไปที่ต่าง ๆ เพราะเขาก็อยากหาย แล้วคุณไปหลอกเขา ไปโกหกเขา แล้วยิ่งเจอหลักฐานแบบนี้ จะสามารถเอาผิดเพิ่มได้หรือไม่"
เพราะฉะนั้น ฝากถึงใครก็ตามที่เคยมีญาติ และพาญาติไปแก้กรรม แล้วญาติเสียชีวิต หรือยังรักษาไม่หาย ลองไปปรึกษากับทางกองปราบดูว่า มีช่องทางเอาผิดได้หรือไม่ เพราะญาติของท่านอาจเสียโอกาสในการรักษา รวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั่วประเทศ เพื่อไปหาเจ้ากรรมนายเวรและแก้กรรมด้วย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
คุณเมฆเขาก็อยากหายจริง ๆ อาการหนักมาก และพยายามรักษาไปด้วย เท่าที่ผมได้มีโอกาสถามภรรยาคุณเมฆตอนที่ไปงานศพ เขาก็บอกว่า รักษาควบคู่กันไป ทั้งรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน และทำตามที่มีคนแนะนำให้ไปแก้กรรม เพราะอยากเอาชีวิตรอด
จริง ๆ ผมก็อยากถามอาจารย์เหมือนกันว่า อาจารย์ไม่ได้ดูเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติของตัวเองเลยเหรอครับ อาจเป็นทางฝั่งผู้การกองปราบฯ ก็ได้ อาจเป็นเอก สายไหม หรือผู้เสียหายคนไหนก็ได้ อาจารย์ไม่ได้เห็นนิมิตเหรอ ไม่ได้ไปขอขมาก่อนเหรอ ถึงตามมาถึงบ้านแบบนี้ ดูสิ เจ้ากรรมนายเวรของแท้