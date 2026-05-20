HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อย่ามองข้าม ชายป่วยไอเป็นเลือด 2 ปี รักษา 5 รพ. ไม่เจอคำตอบ ที่แท้ต้นตอจากปูดิบ

          เผยเคสอุทาหรณ์ หนุ่มป่วยไอเป็นเลือด 2 ปี ย้ายโรงพยาบาลรักษาถึง 5 ครั้ง วินิจฉัยพลาดจนนึกว่าเป็นมะเร็ง สุดท้ายเจอ พยาธิใบไม้ปอด เหตุจากชอบกินปูดิบ

ปูดิบ

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Parasite stories เล่าเรื่องปรสิต เผยเคสของผู้ป่วยชายวัย 45 ปี มีอาการไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด ต้องวนรักษาในโรงพยาบาลถึง 5 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี และถูกวินิจฉัยคลาดเคลื่อนหลายโรค ทั้งปอดอักเสบ วัณโรค เชื้อราในปอด ไปจนถึงสงสัยมะเร็ง ก่อนพบต้นตอที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินอาหารดิบบางชนิด 

          โพสต์ดังกล่าวระบุว่า 2 ปี 5 โรงพยาบาล กับคำวินิจฉัยที่ผิดทั้งหมด กินปูดิบ…แลกด้วยโรคปอดที่หาคำตอบไม่เจอ เมื่ออาการไอเป็นเลือดไม่ใช่แค่วัณโรค แต่คือพยาธิที่ซ่อนอยู่ในปอดนานนับปี เคสจริงของโรคพยาธิใบไม้ปอด ซ่อนตัวแนบเนียน จนเกือบถูกเข้าใจว่าเป็นมะเร็ง

          โรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimiasis) เป็นโรคพยาธิที่พบได้ไม่บ่อย และมักวินิจฉัยได้ยาก เนื่องจากเริ่มมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจเกี่ยวข้องกับหลายอวัยวะ และมีอาการทางคลินิกที่ไม่จำเพาะ ทำให้ถูกวินิจฉัยผิดได้บ่อย

          แม้ว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยผิดในโรคนี้จำนวนมาก แต่กรณีที่ถูกวินิจฉัยผิดซ้ำหลายครั้งในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิหลายแห่ง เป็นเวลาถึง 2 ปี (โดยเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานทางระบาดวิทยาชัดเจนเรื่องการกินปูน้ำจืด) ถือว่าพบได้ยากมาก

          บทความของ Junzhang Qin และคณะ (2568) นำเสนอเคสผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 5 ครั้ง ใน 4 ศูนย์การแพทย์ระดับตติยภูมิในเมืองกุ้ยหลิน (มกราคม 2566 - ตุลาคม 2567) ด้วยอาการไอ ไอเป็นเลือด และมีเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลสูงอย่างต่อเนื่อง (นาน 2 ปี)

          ช่วงแรกพบเม็ดเลือดขาวสูง แต่ต่อมากลับสู่ปกติ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก (CT) หลายครั้งพบรอยโรคในปอดที่มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้

          การตรวจอย่างละเอียด เช่น X-pert/T-pert และการส่องกล้องหลอดลม พร้อมตรวจลำดับพันธุกรรมของของเหลวที่ล้างจากถุงลม แต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยที่ชัดเจน ทำให้ถูกวินิจฉัยผิดต่อเนื่องว่าเป็น

          - ปอดอักเสบจากไวรัส
          - การติดเชื้อไมโคพลาสมา
          - เชื้อราในปอด
          - วัณโรค
          - สงสัยมะเร็ง

          ระหว่างเข้ารักษาที่โรงพยาบาล 924 ได้มีการส่องกล้องหลอดลม และตรวจของเหลวที่ล้างจากถุงลมด้วยการตรวจลำดับพันธุกรรมแบบความเร็วสูง จึงพบพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus westermani

          เมื่อซักประวัติเพิ่มเติม ผู้ป่วยรายงานว่าเคยจับและกินปูน้ำจืดดิบ ระหว่างการเดินทางไปมณฑลกุ้ยโจวเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 และผู้ป่วยก็เคยโพสต์วิดีโอที่ตัวเองกินปูดิบลงในโซเชียลมีเดียด้วย  

          การตรวจเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจเสมหะหลายครั้งเพื่อหาไข่พยาธิ พบไข่พยาธิในการตรวจครั้งที่ 3 ยืนยันการวินิจฉัยโรคว่าติดพยาธิใบไม้ปอด P. westermani

          แพทย์ให้การรักษา โดยให้ยากำจัดพยาธิ คือ praziquantel ขนาด 0.2 กรัม รับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นให้ยาซ้ำอีกคอร์สหลังเว้นระยะ 1 สัปดาห์

          หลังออกจากโรงพยาบาล 4 เดือน ผู้ป่วยไม่มีอาการไอ และอาการไอเป็นเลือดหายไปทั้งหมด ผลตรวจเลือดพบว่าอีโอซิโนฟิลกลับสู่ปกติ

          การตรวจ CT พบว่ารอยโรคดีขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ ก้อนผิดปกติในปอดซ้ายส่วนบนหายไป รอยอักเสบรอบโพรงในปอดขวาลดลงอย่างมาก

          จากเคสผู้ป่วยรายนี้ทำให้ได้บทเรียนดี ๆ สำหรับท่านที่ทำงานด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์และนักปรสิต รวมถึงท่านที่ชื่นชอบการกินปูดิบ

          ในผู้ป่วยที่มี

          - ไอเป็นเลือดซ้ำ
          - อีโอซิโนฟิลสูงเรื้อรัง
          - ประวัติกินสัตว์น้ำมีเปลือกดิบ เช่น ปูน้ำจืด กุ้งภูเขา
          - พบรอยโรคในปอดที่เปลี่ยนตำแหน่งได้จาก CT

          ควรพิจารณาโรคพยาธิใบไม้ปอดอย่างจริงจัง แม้ว่าการวินิจฉัยในระยะแรกจะทำได้ยากก็ตาม



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Parasite stories เล่าเรื่องปรสิต 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อย่ามองข้าม ชายป่วยไอเป็นเลือด 2 ปี รักษา 5 รพ. ไม่เจอคำตอบ ที่แท้ต้นตอจากปูดิบ อัปเดตล่าสุด 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:42:48 2,928 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย