เจ้าสาวร้านทอง เหลืองอร่ามกระแทกตา โฟกัสถือช่อสุดว้าวมาโชว์ ทำแขกตะลึงนั่งไม่ติด

ไวรัลเจ้าสาวเจ้าของร้านทอง เหลืองอร่ามท่วมตัว จุดโฟกัสหนักอยู่ตรงของที่ถือในมือ ทำเอาแขกตะลึงตาลุกนั่งกันแทบไม่ติดเก้าอี้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ 2sao เผยว่า บนโซเชียลมีเดียของเวียดนามได้แชร์ภาพชวนฮือฮา เป็นภาพของเจ้าสาวรายหนึ่งที่สวมเครื่องประดับทองคำเหลืองอร่ามไปทั้งตัว ซึ่งดูเหมือนว่าจะกลายเป็นธรรมเนียมที่ได้รับความนิยมในงานแต่งงานของเวียดนาม แต่ที่ทำให้หลายคนสะดุดตามากเป็นพิเศษคือ ช่อดอกไม้ที่อยู่ในมือของเธอก็เป็นช่อดอกไม้ทองคำ โดดเด่นสะดุดตาจนกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง
ภาพจาก Facebook Hoàng Nguyên Vũ
งานแต่งงานนี้จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดวินห์ลอง ทางตอนใต้ของเวียดนาม จากภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่า เจ้าสาวสวมชุดสีขาวประดับลวดลายสีเงิน ตัดกับเครื่องประดับทองคำชุดใหญ่ ทั้งแผงสร้อยคอ กำไลข้อมือ แหวน พร้อมมงกุฎบนศีรษะ ในมือของเธอถือช่อดอกไม้ทองคำ ทั้งอลังการหรูหรา และยังช่วยเสริมความงามของเจ้าสาว
รายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เจ้าสาวรายนี้เป็นเจ้าของร้านทอง ในวันสำคัญของเธอเธอจึงตัดสินใจใช้ทองคำเป็นจุดเด่น โดยทองคำที่เธอสวมใส่ในภาพนั้นประกอบไปด้วย เครื่องประดับรอบคอ 5 ตำลึง (1 ตำลึงเวียดนาม มีน้ำหนักราว 37 กรัม) และช่อดอกไม้ 10 ตำลึง นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับทองคำส่วนอื่น ๆ อีก รวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 40 ตำลึง
เจ้าสาวเผยกับสื่อท้องถิ่นระบุว่า งานแต่งงานของเธอกับเจ้าบ่าว จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองได้วางแผนกันมาหลายเดือนแล้ว และเมื่อถึงวันงานแต่งงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามแผน แต่ที่ทำให้เธอรู้สึกเซอร์ไพรส์คือ ไม่คาดคิดว่าภาพถ่ายของเธอจะกลายเป็นไวรัล และได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนมากมาย แม้ว่าสาว ๆ หลายคนจะพากันอิจฉา แต่พวกเธอก็ร่วมอวยพรให้กับการแต่งงานของเธอ
นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังคงตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่า "ใครเป็นผู้โชคดีที่ได้ช่อดอกไม้ในงานแต่งงานครั้งนี้"
ขอบคุณข้อมูลจาก 2sao.vn