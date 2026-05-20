ทลายแหล่งเครื่องสำอางจำแลง มูลค่า 22 ล้าน เอาไปขายที่ไหนบ้าง สะพรึงถ้วนหน้า

          ทลายแหล่งซุกเครื่องสำอางจำแลง มูลค่ารวม 22 ล้าน ใช้วิธีการขายผ่านคลินิกฉีดเสริมความงาม สะพรึงกันถ้วนหน้า ยี่ห้อไหนบ้าง

เครื่องสำอางจำแลง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม อย. ทลายแหล่งซุกเครื่องสำอางจำแลง ใช้ผิดวิธีส่งขายคลินิกฉีดเสริมความงาม จำนวน 2 จุด ยึดของกลางมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท ดังนี้

สถานที่แรก


          อยู่ในพื้นที่ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่นำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตรวจยึดของกลาง ได้แก่

          1. กล่องบรรจุภัณฑ์ Neoderm Advance Concentrate Repair Serum จำนวน 1 กล่อง

          2. กล่องบรรจุภัณฑ์ Neowhite จำนวน 1 กล่อง

          3. กล่องบรรจุภัณฑ์ Neoclear Ultra Clear Spot Serum จำนวน 1 กล่อง

          4. ของเหลว บรรจุในขวดไวอัล จำนวน 465 ขวด

เครื่องสำอางจำแลง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

สถานที่ที่ 2


          สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ภายในบ้านพักอาศัย พื้นที่หมู่ที่ 17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจค้นสถานที่นำเข้าและจำหน่าย ตรวจยึดของกลาง ดังนี้

          2.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่

          - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ นีโอไวท์ (Neowhite) บูสเตอร์ ไวท์เทนนิ่ง เซรั่ม (Booster Whitening Serum) จำนวน 149 กล่อง

          - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ นีโอเดิร์ม (Neoderm) แอดวานซ์ คอนเซนเทรท รีแพร์ เซรั่ม (Advance Concentrate Repair Serum) จำนวน 145 กล่อง

          - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ นีโอเคลียร์ (Neoclear) อัลตรา เคลียร์ สปอต เซรั่ม (Ultra Clear Spot Serum) จำนวน 188 กล่อง

          - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ Glossy Glow Rejuvenating Advance Serum จำนวน 133 กล่อง

          - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ PANDORA Utimate Contouring จำนวน 127 กล่อง

          - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ N Plus UP New Plus Up Booster Serum จำนวน 8 กล่อง

          - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบรรจุขวดไวอัล จำนวน 19,306 ขวด

เครื่องสำอางจำแลง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

          2.2 ยาฉีด ไม่มีทะเบียน จำนวน 100 ชิ้น

          2.3 เครื่องมือแพทย์ ประเภท ฟิลเลอร์ ที่ไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 240 ชิ้น

          2.4 ฉลากผลิตภัณฑ์ และแผ่นพับโฆณา จำนวน 14,592 ชิ้น

          ผลจากการตรวจค้น 2 จุด สามารถตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 20,521 ชิ้น ยาไม่มีทะเบียน จำนวน 100 ชิ้น เครื่องมือแพทย์ จำนวน 240 ชิ้น รวมถึงฉลากและแผ่นพับโฆษณา จำนวน 14,592 ชิ้น รวมจำนวน 35,453 ชิ้น มูลค่ากว่า 22,00,000 บาท


ทลายแหล่งเครื่องสำอางจำแลง มูลค่า 22 ล้าน เอาไปขายที่ไหนบ้าง สะพรึงถ้วนหน้า โพสต์เมื่อ 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:31:56
