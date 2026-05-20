ทลายแหล่งเครื่องสำอางจำแลง มูลค่า 22 ล้าน เอาไปขายที่ไหนบ้าง สะพรึงถ้วนหน้า

ทลายแหล่งซุกเครื่องสำอางจำแลง มูลค่ารวม 22 ล้าน ใช้วิธีการขายผ่านคลินิกฉีดเสริมความงาม สะพรึงกันถ้วนหน้า ยี่ห้อไหนบ้าง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม อย. ทลายแหล่งซุกเครื่องสำอางจำแลง ใช้ผิดวิธีส่งขายคลินิกฉีดเสริมความงาม จำนวน 2 จุด ยึดของกลางมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท ดังนี้
สถานที่แรก
อยู่ในพื้นที่ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่นำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตรวจยึดของกลาง ได้แก่
1. กล่องบรรจุภัณฑ์ Neoderm Advance Concentrate Repair Serum จำนวน 1 กล่อง
2. กล่องบรรจุภัณฑ์ Neowhite จำนวน 1 กล่อง
3. กล่องบรรจุภัณฑ์ Neoclear Ultra Clear Spot Serum จำนวน 1 กล่อง
4. ของเหลว บรรจุในขวดไวอัล จำนวน 465 ขวด
สถานที่ที่ 2
สถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ภายในบ้านพักอาศัย พื้นที่หมู่ที่ 17 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจค้นสถานที่นำเข้าและจำหน่าย ตรวจยึดของกลาง ดังนี้
2.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ นีโอไวท์ (Neowhite) บูสเตอร์ ไวท์เทนนิ่ง เซรั่ม (Booster Whitening Serum) จำนวน 149 กล่อง
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ นีโอเดิร์ม (Neoderm) แอดวานซ์ คอนเซนเทรท รีแพร์ เซรั่ม (Advance Concentrate Repair Serum) จำนวน 145 กล่อง
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ นีโอเคลียร์ (Neoclear) อัลตรา เคลียร์ สปอต เซรั่ม (Ultra Clear Spot Serum) จำนวน 188 กล่อง
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ Glossy Glow Rejuvenating Advance Serum จำนวน 133 กล่อง
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ PANDORA Utimate Contouring จำนวน 127 กล่อง
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ N Plus UP New Plus Up Booster Serum จำนวน 8 กล่อง
- ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบรรจุขวดไวอัล จำนวน 19,306 ขวด
2.2 ยาฉีด ไม่มีทะเบียน จำนวน 100 ชิ้น
2.3 เครื่องมือแพทย์ ประเภท ฟิลเลอร์ ที่ไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 240 ชิ้น
2.4 ฉลากผลิตภัณฑ์ และแผ่นพับโฆณา จำนวน 14,592 ชิ้น
ผลจากการตรวจค้น 2 จุด สามารถตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 20,521 ชิ้น ยาไม่มีทะเบียน จำนวน 100 ชิ้น เครื่องมือแพทย์ จำนวน 240 ชิ้น รวมถึงฉลากและแผ่นพับโฆษณา จำนวน 14,592 ชิ้น รวมจำนวน 35,453 ชิ้น มูลค่ากว่า 22,00,000 บาท