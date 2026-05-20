อีโบลาระบาดหนักในคองโก ดับ 136 ราย ป่วยทะลุ 500 ราย - WHO ประกาศภาวะฉุกเฉิน

 
            อีโบลาระบาดหนักในแอฟริกาน่าห่วงอีกครั้ง หลายประเทศเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง หลังดีอาร์คองโกมีผู้เสียชีวิตแล้ว 136 ราย  ขณะที่ WHO จับตาอย่างใกล้ชิด 

(แฟ้มภาพซินหัว : ชาวบ้านล้างมือตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในเมืองโกมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) วันที่ 19 พฤษภาคม 2569)

            สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เมื่อวันอังคาร (19 พฤษภาคม 2569) โรเจอร์ คัมบา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือดีอาร์คองโก เผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งล่าสุดในดีอาร์คองโก เพิ่มขึ้นเป็น 136 รายแล้ว โดยพบผู้ป่วยต้องสงสัย 543 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการแล้ว 32 ราย พร้อมเสริมว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสดังกล่าว

            ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคอีโบลา 69 ราย ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ยกระดับมาตรการตรวจหาเชื้อ การแยกกักโรค การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ตลอดจนการรักษาพยาบาล เนื่องจากเชื้อไวรัสยังคงแพร่ระบาดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

           การแพร่ระบาดครั้งนี้มีประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ถือเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งที่ 17 ในดีอาร์คองโก นับตั้งแต่ปี 1976 โดยมีศูนย์กลางการแพร่ระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูรี แต่ยังมีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันผลแล้วในจังหวัดกีวูเหนือที่อยู่ใกล้เคียงด้วย การระบาดเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียว (Bundibugyo strain) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีวัคซีนเฉพาะเจาะจงหรือวิธีการรักษาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน

           เมื่อวันอาทิตย์ (17 พฤษภาคม) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ขณะที่รวันดา บุรุนดี และแทนซาเนีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง การคัดกรองผู้เดินทางบริเวณชายแดน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างเข้มงวด

           ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) ออกประกาศเมื่อวันจันทร์ (18 พฤษภาคม) ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งล่าสุดในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่กระทบต่อความมั่นคงของทั้งทวีป

ขอบคุณข้อมูลจาก XINHUA


อีโบลาระบาดหนักในคองโก ดับ 136 ราย ป่วยทะลุ 500 ราย - WHO ประกาศภาวะฉุกเฉิน อัปเดตล่าสุด 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:48:28
