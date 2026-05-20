ดราม่า ลูกค้าเห็นคาตา พนง. กั๊กของป้ายเหลืองไว้เอง ถามผิดกฎไหม แต่เมนต์พลิกอีกมุม


ของป้ายเหลือง

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เล่าเหตุการณ์ลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสม หลังพบเห็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเตรียมติดป้ายเหลืองให้สินค้า แต่มีการเลือกเก็บสินค้าชิ้นดังกล่าวไว้ให้ตัวเองก่อน จนเกิดข้อสงสัยว่า พฤติกรรมลักษณะนี้ถือว่าผิดกฎหรือเป็นเรื่องปกติที่ทำกันได้

            โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า "กรณีแบบนี้ ผิดกฎไหม (ถามความเห็นเพื่อน ๆ) กรณีร้านสะดวกซื้อสาขานี้ พนักงานเตรียมที่จะติดป้ายเหลืองที่สินค้านั้นๆ (พรินต์เตรียมไว้แต่ยังไม่ได้นำไปติดจริง ๆ) แต่พนักงานกั๊กของนั้นไว้เอง เลือกของไว้ให้ตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปหยิบของสิ่งนั้นแล้วนำมาแปะสินค้านั้น เพื่อกั๊กให้ตัวเองได้ไปก่อน และยังมีเดินไปหยิบสินค้านั้นไปเก็บไว้หลังร้านก่อน แบบนี้ผิดกฎไหม หรือว่าทำได้เป็นเรื่องปกติ"

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


           หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป กลับพบว่าความคิดเห็นของชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยไม่ได้ตำหนิพนักงาน โดยหลายคนสะท้อนว่าพนักงานก็เป็นคนทำงานที่อยากประหยัดค่าใช้จ่ายเหมือนกัน บางส่วนถึงขั้นบอกว่าเข้าใจสถานการณ์ พร้อมมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่หากพนักงานจะได้ซื้อสินค้าลดราคาก่อน

           คอมเมนต์บางส่วนระบุว่า "ไม่ผิดครับ แต่ไม่ควรให้ลูกค้าเห็น" ขณะที่อีกความเห็นบอกว่า "ส่วนตัวเรามองว่าไม่เหมาะสม แต่พนักงานจะตอบว่าพนักงานก็คนเหมือนกัน มีสิทธิ์ซื้อได้" บางรายแสดงความเห็นในเชิงเห็นใจว่า "อาจจะผิดกฎ แต่ก็เข้าใจน้อง ๆ รายได้ก็ไม่ได้เยอะ" และมีผู้เข้ามาคอมเมนต์ว่า "ปล่อยวางครับ น้อง ๆ พนักงานบางทีสินค้าโปรโมชั่น ขายไม่ได้ยอดก็ต้องลงทุนซื้อกันเองนะ น่าสงสารอยู่"

           นอกจากนี้ยังมีข้อความอย่าง "สงครามป้ายเหลือง", "ให้น้องเค้าหยิบไปเถอะค่ะ" หรือ "ส่วนตัวถ้าได้ซื้อทันก็ดี แต่ถ้าน้องพนักงานเค้าได้มีโอกาสซื้อก่อนก็ไม่ติด เพราะเงินเดือนเค้าก็ไม่ได้เยอะ ให้โอกาสเค้าก่อนเถอะ" รวมถึง "เงินเดือนพนักงานร้านสะดวกซื้อน้อยนะครับ ไม่ใช่แค่พวกเราครับที่อยากประหยัด"

           อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสเห็นใจ ก็มีบางความคิดเห็นที่ให้ข้อมูลอีกด้านเกี่ยวกับกฎระเบียบในบางสถานประกอบการ โดยระบุว่า "ก็ไม่ผิดอ่ะ ป้ายเหลืองใครก็อยากได้ มีเงินก็ซื้อราคาเต็ม ไม่มีเงินก็ป้ายเหลือง แค่นั้น" ขณะที่อีกคนแชร์ประสบการณ์ว่า "เท่าที่ผมเคยทำงานตรวจรับสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตดัง พนักงานไม่มีสิทธิ์ซื้อสินค้าป้ายเหลืองเลย ส่วนแฟนเคยทำในร้านสะดวกซื้อ สาขาที่แฟนทำก็ไม่ให้พนักงานซื้อสินค้าป้ายเหลืองเหมือนกัน ไม่รู้ตอนนี้กฎเปลี่ยนไปหรือยัง" เป็นต้น

