แฉ ร.ต.ต. ยื่นมือจกพนักงานเสิร์ฟกลางร้านหมูกระทะ ทำหญิงสุดผวา ซ้ำอ้างเรื่องปกติ

 
           แฉ ร.ต.ต. ยื่นมืออนาจารสาวกลางร้านหมูกระทะ ท้าเปิดกล้องวงจรปิดพิสูจน์ สุดช็อกคนในโต๊ะถามกลับ "เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่า"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ 

            วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ รายงานเหตุการณ์ชวนตกใจ กรณีพนักงานเสิร์ฟหญิง ชื่อสมมุติว่า เมย์ ถูกลูกค้าชายในร้านหมูกระทะลวนลามกลางร้าน พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายที่มียศร้อยตำรวจตรี

            เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง โดยลูกค้าชายรายดังกล่าวสวมเสื้อที่มีเครื่องหมายคล้ายตราของตำรวจหรือทหาร และได้เรียกเมย์ ซึ่งเป็นพนักงานในร้านเข้าไปหา พร้อมแจ้งความประสงค์ต้องการร้องเพลง เมย์จึงนำเรื่องไปสอบถามเจ้าของร้าน แต่ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากมีลูกค้ารายอื่นใช้บริการอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

            หลังจากนั้น เมย์กลับไปแจ้งให้ชายคนดังกล่าวทราบ โดยฝ่ายชายได้เปลี่ยนมาขอเพลง และต้องการให้เธอให้ช่วยจดชื่อเพลงจำนวน 2 เพลง ทำให้เมย์ต้องเข้าไปยืนใกล้เพื่อฟังรายละเอียดและจดข้อมูล ซึ่งเธอระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการลูกค้าตามปกติ

            อย่างไรก็ตาม เมย์อ้างว่า ระหว่างยืนอยู่ใกล้ ฝ่ายชายได้ยื่นมือมาจับที่เป้ากางเกง จนทำให้เธอตกใจและรีบถอยออกจากโต๊ะ ก่อนจะเดินไปร้องไห้และแจ้งเหตุให้เจ้าของร้านทราบ กระทั่งมีการโทร. แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ

            เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึง มีการพาเมย์ไปชี้ตัวผู้ถูกกล่าวหา แต่ตามข้อมูลระบุว่า ชายยศร้อยตำรวจตรีรายดังกล่าวยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมท้าให้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดยืนยันเหตุการณ์

            ต่อมา เจ้าของร้านจึงเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ผู้ถูกกล่าวหาดู ขณะที่เมย์ระบุเพิ่มเติมว่า ภายหลังการเปิดคลิป มีบุคคลที่อยู่ในโต๊ะเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหา กล่าวขึ้นว่า "เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่า"

            ทั้งนี้ เมย์ยอมรับว่าหลังเกิดเหตุยังคงรู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยของตนเอง เนื่องจากเป็นเพียงพนักงานพาร์ตไทม์ที่ต้องเดินทางกลับบ้านตามลำพังในช่วงเวลากลางดึก อีกทั้งความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยังคงส่งผลกระทบทางจิตใจและกลายเป็นภาพจำมาจนถึงปัจจุบัน

แฉ ร.ต.ต. ยื่นมือจกพนักงานเสิร์ฟกลางร้านหมูกระทะ ทำหญิงสุดผวา ซ้ำอ้างเรื่องปกติ โพสต์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:23:09
