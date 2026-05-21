สุดฮา เมื่อแลมโบกินี่ ไฮโซเบียร์ เจอตำรวจ งานนี้มีคนควักเงินจ่าย แต่ไม่ใช่ฝ่ายรถหรู

เมื่อตำรวจเจอรถแลมโบกินี่ ไฮโซเบียร์ ค่าปรับไม่ต้องเสีย แถมยังต้องให้ยืมตังค์ คนเมนต์สุดเฮฮา ตำรวจยังไม่รอด จับถูกคันซะด้วย
ล่าสุด (20 พฤษภาคม 2569) แฟน ๆ ก็ถึงคราวฮือฮาอีกครั้ง เมื่อไฮโซเบียร์ได้เปิดภาพถูก 2 ตำรวจจราจรคนดังเข้ามาขอตรวจ ขณะขับแลมโบกินี่ป้ายแดงมูลค่ากว่า 23 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รอบนี้คนที่ต้องควักเงินจ่ายกลับไม่ใช่ฝ่ายรถหรู แต่เป็นทางตำรวจที่ต้องเสียเงินคนละ 100 บาท เหตุเพราะถูกยืมเงินมาจ่ายค่าทางด่วนนั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Beerbaiyoke
ด้านชาวเน็ตคนอื่น ๆ ต่างก็คอมเมนต์กันเฮฮา เช่น
เรียกว่าสร้างตำนานชวนฮาบนโซเชียลอย่างต่อเนื่อง สำหรับ เบียร์ ใบหยก หรือ ไฮโซเบียร์ ที่ชาวเน็ตต่างคุ้นเคยกับคอนเทนต์สั่งเพียวมัทฉะ และการถูกภรรยาทำโทษ ให้เงินใช้วันละ 200 หรือมากน้อยแล้วแต่วัน รวมถึงการขับรถหรูในคอลเล็กชั่นออกมาอวดโฉมบนท้องถนน
โดยไฮโซเบียร์ ระบุว่า "จังหวะชุลมุน... กำลังจะขึ้นทางด่วน ตังไม่พอจริง ๆ ครับจ่า เมียทำโทษไม่ให้เงินใช้ครับ ขอยืมก่อนได้มั้ยครับ" พร้อมแท็กชื่อ จ่าอ้วน และ จ่าเปี๊ยก 2 ตำรวจคนดังที่ชาวเน็ตคุ้นเคย
ขณะที่ฝั่ง จ่าอ้วน เข้ามาคอมเมนต์ว่า "สรุปสองจ่าโดนค่าถ่ายรูปไปคนละ 100 ไม่น่าพลาดเลย" ส่วน จ่าเปี๊ยก คอมเมนต์ว่า "ค่าปรับไม่เสีย แต่จ่าเปี๊ยก&จ่าอ้วนเสียคนละ 100 แทน"
- คนอื่นเสียค่าปรับให้ตำรวจ ส่วนผมได้ค่าทางด่วนละ 555
- เอาแล้ว ท้ายใบหยก กับ ท้ายใบสั่ง
- ตำรวจยัง ยังไม่รอดโดนยืมตังค์
- พลาดละนอกจากไม่ได้ปรับ..เจอไถกลับอีก
- จับถูกคันซะด้วย
ทั้งนี้ ในเพจ จ่าเปี๊ยก ตัวร้ายวิภาวดี ยังโชว์รูปเซลฟี่จากการเจอกันครั้งนี้ไว้ พร้อมระบุว่า "ว่าจะจับพี่เบียร์ซักหน่อย !! บอกเมียให้มาแค่ 200 เลยให้แกยืมไปอีก 100 ค่าทางด่วน"
ขณะที่เพจ จ่าอ้วน บอลิคำไซ ท้ายวิภาวดี ก็ได้พูดถึงเบียร์ ใบหยก ว่า "รถพี่เบียร์ใบหยก เป็นลัมโบฯ คันแรกที่ผมเจอ ที่ติดป้ายทะเบียนครบ" พร้อมย้ำว่ารถเบียร์ใบหยกไม่โดนอะไร ถูกต้องหมด และโดนเรียกจริงไม่ใช่คอนเทนต์ เพราะไม่รู้ว่าอีกฝั่งเขาถ่ายงานกันอยู่