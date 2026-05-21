สุดฮา เมื่อแลมโบกินี่ ไฮโซเบียร์ เจอตำรวจ งานนี้มีคนควักเงินจ่าย แต่ไม่ใช่ฝ่ายรถหรู

          เมื่อตำรวจเจอรถแลมโบกินี่ ไฮโซเบียร์ ค่าปรับไม่ต้องเสีย แถมยังต้องให้ยืมตังค์ คนเมนต์สุดเฮฮา ตำรวจยังไม่รอด จับถูกคันซะด้วย 

ไฮโซเบียร์

          เรียกว่าสร้างตำนานชวนฮาบนโซเชียลอย่างต่อเนื่อง สำหรับ เบียร์ ใบหยก หรือ ไฮโซเบียร์ ที่ชาวเน็ตต่างคุ้นเคยกับคอนเทนต์สั่งเพียวมัทฉะ และการถูกภรรยาทำโทษ ให้เงินใช้วันละ 200 หรือมากน้อยแล้วแต่วัน รวมถึงการขับรถหรูในคอลเล็กชั่นออกมาอวดโฉมบนท้องถนน

          ล่าสุด (20 พฤษภาคม 2569) แฟน ๆ ก็ถึงคราวฮือฮาอีกครั้ง เมื่อไฮโซเบียร์ได้เปิดภาพถูก 2 ตำรวจจราจรคนดังเข้ามาขอตรวจ ขณะขับแลมโบกินี่ป้ายแดงมูลค่ากว่า 23 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รอบนี้คนที่ต้องควักเงินจ่ายกลับไม่ใช่ฝ่ายรถหรู แต่เป็นทางตำรวจที่ต้องเสียเงินคนละ 100 บาท เหตุเพราะถูกยืมเงินมาจ่ายค่าทางด่วนนั่นเอง 

ไฮโซเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Beerbaiyoke

          โดยไฮโซเบียร์ ระบุว่า "จังหวะชุลมุน... กำลังจะขึ้นทางด่วน ตังไม่พอจริง ๆ ครับจ่า เมียทำโทษไม่ให้เงินใช้ครับ ขอยืมก่อนได้มั้ยครับ" พร้อมแท็กชื่อ จ่าอ้วน และ จ่าเปี๊ยก 2 ตำรวจคนดังที่ชาวเน็ตคุ้นเคย

ไฮโซเบียร์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Beerbaiyoke

          ขณะที่ฝั่ง จ่าอ้วน เข้ามาคอมเมนต์ว่า "สรุปสองจ่าโดนค่าถ่ายรูปไปคนละ 100 ไม่น่าพลาดเลย" ส่วน จ่าเปี๊ยก คอมเมนต์ว่า "ค่าปรับไม่เสีย แต่จ่าเปี๊ยก&จ่าอ้วนเสียคนละ 100 แทน"

          ด้านชาวเน็ตคนอื่น ๆ ต่างก็คอมเมนต์กันเฮฮา เช่น 

          - คนอื่นเสียค่าปรับให้ตำรวจ ส่วนผมได้ค่าทางด่วนละ 555
          - เอาแล้ว ท้ายใบหยก กับ ท้ายใบสั่ง
          - ตำรวจยัง ยังไม่รอดโดนยืมตังค์
          - พลาดละนอกจากไม่ได้ปรับ..เจอไถกลับอีก
          - จับถูกคันซะด้วย 

ไฮโซเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ่าเปี๊ยก ตัวร้ายวิภาวดี

          ทั้งนี้ ในเพจ จ่าเปี๊ยก ตัวร้ายวิภาวดี ยังโชว์รูปเซลฟี่จากการเจอกันครั้งนี้ไว้ พร้อมระบุว่า "ว่าจะจับพี่เบียร์ซักหน่อย !! บอกเมียให้มาแค่ 200 เลยให้แกยืมไปอีก 100 ค่าทางด่วน"

ไฮโซเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ่าอ้วน บอลิคำไซ ท้ายวิภาวดี

          ขณะที่เพจ จ่าอ้วน บอลิคำไซ ท้ายวิภาวดี ก็ได้พูดถึงเบียร์ ใบหยก ว่า "รถพี่เบียร์ใบหยก เป็นลัมโบฯ คันแรกที่ผมเจอ ที่ติดป้ายทะเบียนครบ" พร้อมย้ำว่ารถเบียร์ใบหยกไม่โดนอะไร ถูกต้องหมด และโดนเรียกจริงไม่ใช่คอนเทนต์ เพราะไม่รู้ว่าอีกฝั่งเขาถ่ายงานกันอยู่








