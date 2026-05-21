ลูกค้าผงะ เจอก้นบุหรี่ในถาดสลัดบาร์ร้านดัง แจ้งร้านกลับเจอกล่อม ให้ลบรูปแลกกินฟรี

          ลูกค้าแชร์ประสบการณ์ช็อก เจอก้นบุหรี่ในโถสลัดบาร์ร้านดัง พอบอกหัวหน้าร้านกลับโดนกล่อมขอให้ลบรูปแลกกินฟรี จุดชนวนถกสนั่นควรจัดการยังไงดี

ก้นบุหรี่ในสลัดบาร์

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่มคนรักบุฟเฟต์ (Buffet Lovers) เล่าประสบการณ์ขณะใช้บริการร้านสลัดบาร์ชื่อดัง โดยเป็นภาพที่มี "ก้นบุหรี่" อยู่ภายในโถสลัด เมื่อสังเกตเห็นจึงรีบแจ้งพนักงานบริเวณสลัดบาร์ ซึ่งพนักงานได้นำเข้าไปจัดการและเปลี่ยนโถใหม่ออกมาให้

ก้นบุหรี่ในสลัดบาร์

          หลังจากนั้นสถานการณ์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลูกค้ารายนี้จึงตัดสินใจแจ้งหัวหน้าของร้านเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เมื่อหัวหน้าเข้าไปตรวจสอบด้านในกลับไม่พบหลักฐานแล้ว ก่อนมีการขอดูรูปจากโทรศัพท์มือถือของตน และขอร้องให้ลบภาพ พร้อมเสนอให้รับประทานฟรี แต่เจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่ลบรูป และเลือกจ่ายเงินค่าอาหารตามปกติ

          โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนตั้งคำถามถึงมาตรฐานความสะอาดและการจัดการเมื่อเกิดสิ่งปนเปื้อนในอาหาร บางส่วนมองว่าไม่ควรเป็นเรื่องเล็ก เพราะก้นบุหรี่ถือเป็นสิ่งที่ผ่านการใช้งานและอาจสร้างความกังวลเรื่องความสะอาด ขณะที่บางคนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบต้นเหตุอย่างชัดเจน รวมถึงแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก

          ขณะเดียวกัน ยังเกิดการถกเถียงถึงประเด็นว่า ร้านควรต้องรับผิดชอบในระดับใดจึงจะเหมาะสม บางฝ่ายมองว่าควรมีคำขอโทษอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามผลเพื่อสร้างความมั่นใจ ขณะที่อีกส่วนเสนอว่า การชดเชยให้ลูกค้าควรเกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่ควรนำเรื่องการลบภาพมาใช้เป็นข้อต่อรอง เป็นต้น

ลูกค้าผงะ เจอก้นบุหรี่ในถาดสลัดบาร์ร้านดัง แจ้งร้านกลับเจอกล่อม ให้ลบรูปแลกกินฟรี โพสต์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:36:07 2,398 อ่าน
